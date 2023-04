27 aprile 2023 a

MASCHIO GASPARDO apre una nuova filiale nel Regno Unito, il quarto mercato europeo delle attrezzature agricole, dopo Francia, Germania e Italia. L'agricoltura inglese è intensiva, altamente meccanizzata e molto efficiente rispetto alla media europea, producendo circa il 60% del fabbisogno alimentare del paese con solo il 2% della forza lavoro, con una superficie arabile di oltre di 18,6 milioni di ettari (pari a circa il 75% del territorio). La lavorazione del terreno e la semina sono strategici per la coltura principale che è il frumento. Inoltre la gestione della fienagione è fondamentale per la produzione del latte e, nel settore caseario, trainante per l’economia.

Dal 2011 MASCHIO GASPARDO è presente nel Regno Unito grazie ad una partnership con Opico Limited, uno dei distributori di riferimento nel mercato. Le opportunità di crescita risiedono nel completamento dell’offerta dell’intera gamma di prodotti MASCHIO GASPARDO al mercato inglese e dalla possibilità di garantire un presidio più capillare del territorio anche grazie ad una rete distributiva più vicina all’utilizzatore finale.

La sede della filiale è nella Regione del Midlands, logisticamente al centro del Regno Unito, un’area strategica per servire in modo efficiente e tempestivo la rete di concessionari presente su tutto il territorio. Oltre alla parte commerciale, l’organizzazione prevede una struttura post vendita in grado di fornire un servizio altamente qualificato. La struttura è in fase di ampliamento con l’obiettivo di migliorare il livello di servizio offerto.

"Siamo grati a Opico per il lavoro svolto nel far crescere la nostra presenza nel Regno Unito in questi ultimi 12 anni", afferma Alessio Riulini, Chief Commercial Officer di MASCHIO GASPARDO. “Siamo però convinti che attraverso un presidio diretto potremo valorizzare tutti i prodotti della nostra gamma, ottimizzando le nostre performance in un contesto ancora molto ricco di opportunità per noi”.

La prima occasione di presentare al mercato inglese la gamma completa di prodotti MASCHIO GASPARDO sarà Cereals 2023, fiera di riferimento del mercato, che si terrà nel Nottinghamshire il 13 e 14 giugno. Molti i prodotti innovativi che verranno presentati per la prima volta nel Regno Unito.



Luigi De Puppi, amministratore delegato di MASCHIO GASPARDO conclude: “Il progetto della nuova filiale commerciale rappresenta uno step necessario per essere presenti direttamente in un mercato importante e ci consentirà di essere più vicini ai clienti, comprendendo al meglio le loro richieste e offrendo un servizio più tempestivo. Le prospettive di crescita nel mercato del Regno Unito sono molto interessanti e siamo certi di poter conseguire importanti volumi nei prossimi anni”.