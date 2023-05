Lyon Harvey, il mago del lusso

03 maggio 2023 a

E’ il mago del lusso Lyon Harvey; il suo mondo è quello dello spettacolo, dell’illusionismo e mentalismo oltre i suoi show, sia per le aziende che per privati, ma anche per matrimoni in stile luxury.

Prestigiatore e illusionista italiano, Campione Italiano di Mentalismo del “Masters Of Mind” 2014, Lyon Harvey (all’anagrafe Luigi Angrisano), nel corso della sua carriera, si è esibito in uno show di mentalismo al Teatro Palazzo Congressi di Lugano, al Casino di San Remo per l’evento di Capodanno 2022 e non è mancata neppure, restando in tema di capodanni, la sua partecipazione all’evento di mentalismo e manipolazione al Casino di Campione in occasione del Capodanno 2017. Tra uno show aziendale e uno privato, Lyon ha visto la sua partecipazione anche all’evento Luxury party al Casino di Venezia grazie ad una sua esibizione.

È nel corso dei suoi anni di carriera che Lyon Harvey è stato anche ospite in TV in diversi programmi di Rai, Mediaset e Sky, come “I soliti Ignoti”, con Amadeus, nel 2022. È su Italia 1, in prima serata, che Lyon ha invece avuto (nell’anno 2014 e 2015) uno spazio personale di 8 puntate di mentalismo e condizionamenti mentali. Lyon è stato anche intervistato, ed ha partecipato in qualità di mentalista ed illusionista, in prima serata televisiva al programma TV Mistero, con Adam Kadmon, sempre su Italia 1. Lyon Harvey è stato anche consulente su Sky per Italia’s got Talent 2021 e ha partecipato sia alla creazione della pubblicità di Italia’s got Talent 2020 sia a quella della “Kinder Cards”, in onda su tutte le reti Nazionali oltre che in molti altri Paesi del mondo, nell’anno 2018.

Tantissime le compagnie più grandi con cui ha lavorato, a partire da Apple, presentando un nuovo modello di iPhone in un tour di conferenze in tutta Italia, fino ad aver personalizzato e intrattenuto, in eventi sia privati sia pubblici, aziende del calibro di: Samsung, Mont Blanc, Bayer, IKEA, Swatch, Tuborg, Kinder, Loreal, Guess, Audi, Bulgari, Jacob & Co, Loreal Paris e molte altre come svariati club privati ben noti, come il famoso Rotary Club oltre ai molti altri sia in Italia che all’estero.

Lyon, mantenendo sempre alta classe ed eleganza, sia sua che di tutti i suoi eventi, è inoltre noto per le sue partecipazioni ad eventi di luxury wedding, matrimoni di lusso nei quali ha rivestito il ruolo di prestigiatore, intrattenitore magico ed illusionista, intrattenendo il pubblico con spettacoli di fine magia, sia sul palco, sia passando tra i vari tavoli degli invitati rendendo l’esperienza, anche di questi eventi, ancora più magica e memorabile. Magia a stretto contatto con il pubblico, ma anche mentalismo ed illusionismo ad eventi internazionali di grande successo; questo è Lyon Harvey, che stupisce sempre il pubblico rendendo ogni evento unico ed indimenticabile.

Come hai iniziato?

“Fin da bambino ho sentito una passione a dir poco irrefrenabile verso il mondo della magia. Con questo vero e proprio amore così forte verso la magia non potevo che presentare la mia iscrizione presso una nota scuola di illusionismo, magia e prestigiazione a Milano, città dove tuttora vivo e dove eseguo la maggior parte dei miei show ed eventi ma sono comunque sempre stato - e tuttora lo sono - disponibile a spostarmi in tutta Italia oltre che all’estero.

Per me essere illusionista è certamente un grande onore oltre che la realizzazione di un vero e proprio sogno che avevo da bambino. Raggiungere aziende oltre che clienti importanti, noti e famosi ed esibirmi su grandi palchi è per me una responsabilità ma anche e soprattutto un piacere: amo la magia e di conseguenza, anche il mio lavoro tantissimo.

Ho iniziato credendo in me stesso senza mai smettere di seguire la mia vera passione verso il mondo dell’illusionismo di classe e della prestigiazione oltre che della magia”.

Quali sono le formule di successo dei tuoi spettacoli?

“Non c’è una vera e propria unica formula di successo per i miei spettacoli: bisogna sapersi adattare per riuscire a capire le esigenze di ogni singolo evento per essere sempre in grado di renderlo unico, memorabile oltre che donare un’atmosfera magica ed indimenticabile a tutti gli invitati.

Riuscire in ciò non è sempre facile e solo la passione e l’esperienza diretta possono aiutare a sviluppare questa capacità fondamentale per ogni illusionista che decida di lavorare in eventi, spettacoli, show o matrimoni. Occorre riuscire ad essere malleabili, sia come personalità sia nei propri spettacoli: non avrei mai potuto, per esempio, portare lo show e l’intrattenimento proposto per Audi o per Apple ad un evento come un matrimonio di lusso: bisogna riuscire ad adattare se stessi, il proprio personaggio ed il proprio show in ogni momento tenendo sempre in considerazione e, sempre in primo piano, il cliente e le sue esigenze, spesso uniche e diverse da quelle altrui”.

Come è cambiato il tuo settore in questi anni?

“Posso parlare di come è cambiato per me: occupandomi solo prevalentemente di eventi di lusso non posso infatti parlare in maniera generale ma solo riguardo la mia esperienza nel mio settore specifico.

Personalmente ho avuto un incremento di richieste di lavoro al di fuori dell’Italia per aziende, società e ditte internazionali; per me è un ottimo successo per la mia carriera lavorativa poter portare i miei show e la mia magia anche al di fuori dell’Italia, che è sempre stato un ottimo indicatore.

Sono aumentate inoltre le richieste per matrimoni di lusso e per eventi di grandi aziende mentre sono andate leggermente a diminuire le chiamate da parte delle piccole società, forse per un discorso di difficoltà economica da parte di queste ultime”.

Cosa chiede il pubblico, oggi, per stupirsi?

“Con l’avvento di internet e degli effetti di prestigio spiegati sulla Rete si è andata a colpire una delle prime regole della magia, ossia quella di non andare mai a svelare i trucchi. Purtroppo questa rivelazione sul web tende a distruggere e a non rispettare la Magia, che può definirsi tale, solo se mantenuta in un magico alone di mistero; tuttavia, al tempo stesso, tutto questo ha incoraggiato e permesso ai veri professionisti di alzare sempre di più il proprio livello di spettacolo, conoscenza e tecnica illusionistica, mostrando show sempre più spettacolari ed unici.

Per mia grande fortuna, oggi, il pubblico tende a chiedere sempre di più, perché la verità è che la magia è una forma d’arte unica e rara. Infatti il pubblico può tornare a guardare lo show con gli occhi di un bambino, dove ciò che si desidera più di tutto è osservare qualcosa di incredibile oltre che farsi catturare da uno spettacolo così sorprendente da non distinguere l’illusione dalla vera magia. Questo è ciò che amo fare e mostrare.

In ogni situazione bisogna riuscire a dare il meglio di se stessi, perché lo show non è solo la capacità di fare magia ed eseguire bene i propri effetti magici; la magia è l’arte di intrattenere il pubblico con le parole, con gli sguardi, in ogni singolo gesto.

Tutto ciò si può coltivare solo tramite l’esperienza diretta e, ovviamente, avendo la giusta predisposizione”.