Decreto Lavoro, Casasco: "Il governo sta cercando di semplificare le cose"

Maurizio Casasco è stato interpellato a SkyYTg24 sul decreto Lavoro in qualità di deputato di Forza Italia nonché ex presidente di Confapi. “Il governo pensa all'incentivazione del lavoro attraverso il miglioramento dell’impresa, è evidente che sta cercando di semplificare le cose”, ha dichiarato. “I nuovi contratti a tempo determinato? Non cambia nulla - ha risposto Casasco - il termine dei 24 mesi rimane. Nessun imprenditore lascia un lavoratore che serve e che sta formando, soprattutto in certi tipi di lavori. È stato reso più facile proseguire dopo i 12 mesi, ma il termine di 24 mesi è rimasto. Non è stato travolto il mondo del lavoro, è stato facilitato”.