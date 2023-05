Csio di Piazza di Siena: dal 25 al28 maggio a Villa Borghese i protagonisti del salto ad ostacoli internazionale

15 maggio 2023 a

Dal 25 al 28 maggio a Villa Borghese si terrà la novantesima edizione del Csio di Piazza di Siena. Un evento storico e importante per tutto il settore dell'ippica e dell'equitazione con i protagonisti del salto a ostacoli internazionale. Alla cerimonia di presentazione ha partecipato anche il ministro all'Agricoltura, Francesco Lollobrigida: "È necessario attenzionare un mondo che ha il cavallo al suo centro, dobbiamo utilizzare tutti i modi possibili per tutelare un’eccellenza italiana. Non siamo una superpotenza militare e non puntiamo ad esserlo, non siamo più una potenza industriale ma restiamo una superpotenza della qualità che noi dobbiamo difendere". Lollobrigida ha quindi evidenziato le eccellenze del settore ippico italiano, tra cui "la tutela delle genealogie equine e i migliori allenatori: bisogna avere la consapevolezza delle nostre potenzialità e investirci - ha concluso -, ordinando le cose con un confronto attento. L’Italia può non essere seconda a nessuno in nessun settore, quindi bisogna puntare il più alto possibile".

E sul tema è intervenuto anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, a margine della presentazione dello Csio di Piazza di Siena, in programma dal 25 al 28 maggio a Villa Borghese: "Il livello a cui è arrivata Piazza di Siena è davvero unico, c’è una crescita costante: dal montepremi all’aumento delle sponsorizzazioni, passando per il fatto che i più grandi cavalieri vengono a concorrere qui, in una cornice unica a disposizione di tutti i romani ogni giorno dell’anno". Parole chiare anche da Sabrina Alfonsi, assessore all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti del Comune di Roma: "Piazza di Siena è un evento ma anche una restituzione di una villa importantissima come Villa Borghese alla città di Roma, attraverso un evento all’insegna della sostenibilità, dell’inclusività e della tutela del patrimonio". Infine ha aggiunto: "Siamo in un’epoca dove il verde assume un’importanza per la qualità della vita e dell’ambiente- ha detto ancora l’assessore- La cura che è stata fatta agli alberi da Sport e Salute è sicuramente quello che di più va messo in evidenza. Nel momento in cui godiamo di questo splendido concorso, riusciamo a godere di una Villa Borghese diversa".



Ma non finisce qui. "Questo è un evento entrato nel dna della società italiana. Il nostro compito è valorizzare un gioiello che abbiamo la fortuna e il privilegio di gestire, rendendolo sempre più bello agli occhi del mondo", ha affermato il Presidente ed Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'edizione numero 90 dello CSIO di Piazza di Siena a Roma, svoltasi sul manto verde dell'ovale di villa Borghese che da giovedi 25 a domenica 28 maggio accoglierà i migliori protagonisti del salto ad ostacoli internazionale.

"Una delle grandi novità di quest'anno - ha spiegato Cozzoli - è l’eliminazione delle staccionate e l'ampliamento dell'ovale. Un vero e proprio "prato senza frontiere” con 3.500 metri quadri di verde che segnano un’espressione di libertà sportiva. La stessa libertà - ha proseguito il Presidente ed AD di Sport e Salute - che qui si respira ogni giorno. Su questa erba migliaia di ragazzi, studenti, famiglie con bambini, giocano, fanno sport all’aria aperta e trascorrono il loro tempo libero tra la casina dell’Orologio e la casina di Raffaello. Per noi di Sport e Salute quest’ovale, così come il galoppatoio, rappresentano più che un risultato raggiunto: sono un impegno assunto che inizia anni fa e proseguirà ancora a lungo, anche in virtù dell’accordo siglato con Roma Capitale. Un impegno che non si concentra solo sul "verde", ma anche sul "bello" - ha proseguito ancora Vito Cozzoli -. Durante le giornate del Concorso infatti completeremo il recupero dell’intera opera muraria della Mostra dell’Acqua Felice, in corrispondenza di Piazzale delle Canestre, comprendendo le sculture, il Leone, il canale drenante, i marmi delle fontane, i bassorilievi e i due emicicli murari del piazzale. Questa è la dimostrazione concreta di quella che è l’eredità degli eventi sportivi, che sanno essere propulsori non solo di benefici diretti in termini economici, ma anche di una eredità che va ben oltre l’aspetto sportivo. È per questa ragione che noi di Sport e Salute siamo qui, non solo oggi, ma 365 giorni l’anno. Siamo innamorati di questo luogo che - ha concluso -, assieme al Parco di Colle Oppio ed al Parco del Foro Italico, rappresenta il triangolo della Grande Bellezza sportiva. Sono i playground che Roma offre al mondo come modello per lo sport".

È intervenuto anche Marco Di Paola, Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri che, in parternship con Sport e Salute, organizza l'evento. "Il mio orgoglio - ha spiegato il vertice della FISE - è legato non solo alla caratura internazionale dell'evento, ma anche al fatto che si tratta di un appuntamento romano e dei romani, che noi ringraziamento perchè ci consentono di organizzare un momento sportivo in questo bellissimo monumento. Abbiamo voluto dimostrare che in un bene monumentale si possono realizzare, con senso etico, eventi sportivi di livello internazionale e con un pubblico importante. Insieme a Sport e Salute abbiamo avuto questa visione e siamo riusciti a renderla realtà". Il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri ha poi sottolineato l'importanza della ''filiera del galoppatoio e della filiera giovanile. Il cavallo non è solo un compagno di sport - ha detto - ma anche un meraviglioso compagno di giochi per i ragazzi. Proprio su questo aspetto, con Sport e Salute, stiamo investendo tante risorse".

Infine anche le parole del ministro dello Sport, Abodi: "Piazza di Siena è uno spettacolo meraviglioso - ha scritto Abodi -, un'affascinante espressione della vita sportiva alla quale non riusciremo mai ad abituarci per le emozioni antiche e sempre nuove che ci regala grazie anche al fascino di Villa Borghese. Dobbiamo contribuire a promuovere la valorizzazione degli straordinari impianti sportivi a cielo aperto e non, presenti nella nostra Capitale e nell'intera Nazione. Questi investimenti, sviluppati e pianificati su tutto il territorio, rappresentano un mezzo per restituire alla comunità delle aree che possono migliorare la loro condizione, la loro vivibilità. Gli impianti sportivi - ha aggiunto il Ministro per lo Sport e i Giovani - sono infrastrutture sociali che possono aiutare le città nell’ambito dei processi di rigenerazione urbana”.

Il programma della manifestazione è molto articolato e c'è attesa per la giornata conclusiva dei caroselli che si terranno domenica 28 maggio. Tra cui quello del San Raffaele alle ore 19:00. Ci sarà spazio anche per un carosello storico dell'Arma dei Carabinieri alle ore 20:00, come ha sottolineato Luisa Regimenti, Assessore al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale ed Enti locali della Regione Lazio che questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell'evento: "Un ringraziamento doveroso va ai tanti sportivi militari che praticano questo sport e si impegnano per raggiungere traguardi prestigiosi e all’Arma dei Carabinieri che anche quest’anno terrà in conclusione i tradizionali Caroselli storici, un momento di grande emozione che contribuisce a rendere l’evento ancora più speciale grazie alle abilità equestri degli uomini e delle donne in divisa".