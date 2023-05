Il professionista del trading: Antony Rossi, trading e intelligenze artificiali

16 maggio 2023 a

Il trading online è conosciuto anche con l'acronimo inglese TOL; consiste nella compravendita di strumenti finanziari tramite internet.

Possono essere azioni, valute, obbligazioni, opzioni o altro, sempre tramite il broker online che acquista o vende un metodo per investire in borsa.

Il vantaggio del trading online è quello di poter guadagnare soldi sia quando le borse sono a rialzo, sia quando sono a ribasso.

E’ un lavoro di tendenza, soprattutto tra le nuove generazioni, si può fare comodamente da casa, dal proprio computer o da qualsiasi dispositivo si connetta a internet.

Quando è nato il trading on line? Lo abbiamo chiesto a un esperto, Antony Rossi, che ha iniziato da adolescente a interessarsi del settore.

“E’ nato in Italia solo nel 1999, quando il "Nuovo Regolamento Consob di attuazione del Testo Unico dei mercati finanziari" ne ha regolamentato gli aspetti. Io mi sono affacciato a questa realtà quando avevo 14 anni per curiosità vedendo annunci su internet, poi ho iniziato a esserne attratto, in particolar modo al mondo della finanza”.

Laurea in Banking e Scienze assicurative, ha studiato l’ambito bancario e quello delle assicurazioni, creando diverse Intelligenze Artificiali, che aiutano chiunque con un rischio ponderato e ridotto ad affacciarsi ai mercati finanziari anche senza esperienza.

“Con il master in Analisi tecnica dei mercati finanziari, rilasciato dalla Societá italiana Analisi Tecnica, ho approfondito le mie conoscenze nel trading e negli strumenti finanziari e nel mondo della finanza in generale.

L’esistenza di questo master e di questi studi rappresenta un passo avanti per tutta l’ignoranza presente riguardo al trading online, che ormai essendo riconosciuto da questi attestati dovrebbe permettere alle persone di acquisire più fiducia in questo lavoro”, cosi afferma il giovane imprenditore.

Antony è arrivato nel 2023 a possedere due conti in gestione da mezzo milione, uno da 80.000, e uno da 50.000 in modo da diversificare i suoi metodi di operatività nel mercato.

Inoltre gestisce la Wolf Academy, un'azienda che offre formazione, mentorship private, masterclass e infine il conferimento da parte loro di conti di trading in gestione da svariate centinaia di migliaia di €, dai 25.000€, fino ai 500.000€.

“Questi conti hanno limiti che devono essere rispettati per potere operare, a fine mese il 70% del guadagno complessivo va al gestore del conto e invece il 30% al broker che fa da provider per gestione server, account e manutenzione struttura.

Se si perdono soldi il cliente non deve rispondere di nulla; deve solo operare come crede e generare profitti”.

Antony Rossi si considera come l'unica realtà capace di creare profitti dopo la formazione, senza usare soldi propri o preoccuparsi di perderli.

“Fornisco formazione e conti diretti ai clienti risolvendo ogni loro problema, facendoli partire con una marcia in più rispetto a tutti gli altri.

Lo scopo, oggi, è quello di far riconoscere a livello italiano la realtà imprenditoriale e far capire che il trading è un lavoro che può davvero aiutare la vita delle persone come già si è visto e portare a comprendere che il trading viene usato per guadagnare, vivere e non per truffare la povera gente”.



Instagram: https://instagram.com/antony.rossi_

Facebook: https://www.facebook.com/Antony.Rossi.Omega