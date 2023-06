Giornata dell'ambiente, Nwg Energia: la prima monoutility italiana energia a raggiungere la neutralità climatica

05 giugno 2023 a

Oggi, nella giornata dell’ambiente, NWG Energia Società Benefit e B Corp certificata, la prima monoutility italiana a raggiungere la neutralità climatica, pubblica il proprio Bilancio di Sostenibilità 2022, certificato da KPMG, formalizzando così il proprio traguardo all’impegno preso, con 28 anni di anticipo rispetto al 2050 e agli obiettivi dell’accordo di Parigi.

Attraverso questo ‘goal’ traccia quindi la strada nel comparto delle rinnovabili col proprio modello di business verso un’economia a zero emissioni di gas, per limitare il riscaldamento globale.

Questo punto di arrivo era stato formalizzato in occasione dell’adesione al programma Net Zero 2030 di UNGC (United Nations Global Compact) nel 2019, assieme ad altre 500 B Corp, a cui ha seguito la partecipazione dell’azienda al progetto “CO2alizione Italia” promosso dall’associazione Nativa, per l’integrazione della modifica statutaria ad hoc di Società Benefit, requisito indispensabile proprio perché la finalità prefissata di arrivare a una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 e alla neutralità entro il 2050, non fosse solo una manifestazione di intenti ma un obiettivo da perseguire alla pari degli utili.

Nell’ambito della propria strategia di sostenibilità ambientale, NWG Energia ha proceduto nel 2022 alla certificazione del proprio inventario emissivo (poco meno di 1400 tonnellate equivalenti di CO2 su un parco clienti di circa 100.000 unità), totalmente compensate attraverso Garanzie di Origine (GO) provenienti da fonti energetiche rinnovabili quali solare ed eolico, totalmente italiane.

Tale scelta ha permesso all’azienda di arrivare ad abbattere oltre 11.000 tonnellate eq. di CO2 e di azzerare la categoria 11 (utilizzo dei beni/ servizi venduti) dell’inventario emissivo ponendo l’azienda tra i pionieri nel percorso di carbon neutrality del settore elettrico delle utilities e della produzione di energia, che è responsabile del 25% del totale delle emissioni del pianeta. Le restanti emissioni sono state interamente compensate tramite l’annullamento di crediti di carbonio, “technology based”, riconosciuti Gold Standard, relativi ad un impianto eolico installato nella regione indiana di Tamil Nadu.

NWG Energia è coinvolta nel gruppo di lavoro di EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) sulla realizzazione degli standard di rendicontazione del settore delle utilities di energia, gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS SEC Power Production e Energy Utilities Sector).

Ogni azione per la protezione del clima è programmata e rendicontata con la massima trasparenza nel Bilancio di Sostenibilità che NWG Energia redige ogni anno, a partire dal 2020, su base volontaria. La sua operatività non si è limitata a definire gli obiettivi specifici in tema di riduzione e off-setting delle emissioni, ma ha certificato l’intero processo in quanto fattore critico di successo indispensabile per dare concretezza al percorso.

L’inventario emissivo è certificato dal 2021 secondo la UNI EN ISO 14064-1 e l’azienda viene classificata Gold secondo il rating Ecovadis per le sue performance in ambito ESG.

NWG Energia ha redatto un piano di riduzione e compensazione delle emissioni climalteranti, predisponendo una serie di iniziative che le permettessero di presidiare questo importante obiettivo: oltre ad avere creato un reparto CSR e sostenibilità, negli anni ha avviato un progetto Zero Carta, Zero Sprechi e Zero Plastica per abbattere i consumi di carta, plastica e stimolare la circolarità; ha creato delle politiche scritte verso fornitori e i dipendenti per ridurre le emissioni lungo la filiera; ha reso la sede aziendale a impatto zero, che è alimentata con energia proveniente da fonti 100% rinnovabili, con colonnine elettriche di ricarica ed impianto fotovoltaico; svolge su base annuale lo Stakeholder Management, con lo scopo di accelerare il cambiamento lungo la propria catena del valore.

A partire dai primi mesi del 2023, per il redesign del modello di business in chiave sostenibile, basato sul principio di doppia materialità ed in linea con la tassonomia UE, è stato creato un Comitato per la Sostenibilità (Steering Committee for Sustainability), in cui sono coinvolti i vertici aziendali, con lo scopo di assegnare obiettivi, progetti e attività alle funzioni aziendali coinvolte nel processo di trasformazione. Tra i vari obiettivi spicca lo sviluppo di un datawarehouse per la sostenibilità per il monitoraggio degli indicatori di performance ESG.

Massimo Casullo, Presidente di NWG Energia, ha commentato così questo importante traguardo: “Il mondo delle imprese più virtuose oggi ha il dovere di accelerare la diffusione di un modo di fare impresa sostenibile e orientato alla neutralizzazione climatica al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall’agenda 2030. Il nostro percorso di sostenibilità, iniziato non ora ma già dalla fondazione dell’azienda nel 2014, è caratterizzato da scelte coraggiose quali, aver venduto esclusivamente, da statuto, energia certificata con garanzie di origine, prima ancora che venisse introdotta la forma giuridica di società benefit. Già nel corso dell’anno di costituzione della società abbiamo completamente dematerializzato la contrattualizzazione dei nostri clienti e l’invio delle bollette, prima di tutti gli altri operatori. Nel 2016 siamo diventati società Benefit e azienda certificata B Corp. Nel 2019, in occasione di COP 25 delle Nazioni Unite che si è tenuto a Madrid siamo stati tra le 500 B Corp promotrici del Progetto Net Zero 2030 per raggiungere la climate neutrality entro il 2030. Per questo traguardo importante ci concentriamo nella diffusione, lungo la filiera, del mix energetico da FER italiane, in primis eolico e fotovoltaico”.