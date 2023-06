"Il futuro delle banche": il 13 giugno il dibattito all'Università Luiss Guido Carli

05 giugno 2023 a

Stefano Lucchini e Andrea Zuppini presentano il loro libro Il futuro delle banche, Vigilanza e regolazione nell'Unione bancaria europea, in un incontro alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. L'evento, con il dibattito su "quale futuro per le banche", si terrà martedì 13 giugno alle ore 18 in Aula Carlo Zeglio Ciampi, Villa Blanc, via Nomentana 216, a Roma. Insieme ai due autori, a fare il punto sul futuro degli istituti di credito, ci saranno Paola Severino, vice presidente dell'Unversità Luiss Guido Carli, suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Delegata per la Commissione Vaticana Covid 19, Paolo Scaroni, presidente di Enel e Ac Milna, Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, Emanuele Orsini, vice presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco, Confindustria, Vittoria Brumotti, conduttore televisivo. Modera l'incontro Jole Saggese, caporedattore di Class Cnbc.