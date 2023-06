Einstein Telescope, Giorgia Meloni: "Italia e Ue al passo con gli altri attori globali"

06 giugno 2023 a

"L'Einstein telescope è una grande infrastruttura sotterranea per la lettura delle onde gravitazionali, tecnicamente. Ma è soprattutto un enorme balzo in avanti nella nostra capacità di comprendere il cosmo. Questo è, per la scienza. Dopodiché, politicamente, è un modo per far tornare la ricerca italiana ed europea maggiormente centrale di quanto non sia stato in passato, con un'infrastruttura che ci consente di andare di pari passo con gli altri grandi attori mondiali e, da un punto di vista economico, è una grande opportunità di indotto straordinario per l'Italia e per una regione come la Sardegna". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla conferenza stampa con cui è stata ufficializzata la candidatura dell'Italia a ospitare la sede dell'Einstein Telescope.

Secondo il premier "questa sfida è assolutamente alla nostra portata, se noi torniamo a essere con l'Italia capace di pensarsi in grande, di pensare in grande, di sognare senza per questo dover necessariamente dormire. Questo è l'Italia che noi siamo sempre stati, è l'Italia che abbiamo di recente forse un po' perso, l'Italia che vogliamo recuperare. Per fare questo non basta nessuno di noi da solo, perché sono tanti mondi che devono collaborare. In questo caso specifico il mondo della ricerca, il mondo della scienza, politica, le istituzioni, i giornalisti, la società, tutti devono fare la loro parte e possono farla per aiutare l'Italia e l'Europa a raggiungere questo obiettivo straordinario".