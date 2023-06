Made in Italy, un francobollo per la vittoria della Ducati in MotoGp

Salvatore Dama 11 giugno 2023 a

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha omaggiato la vittoria della Ducati nel mondiale Motogp 2022 con un francobollo celebrativo. All'annullamento filatelico, che si è svolto all'interno della hospitality Ducati all'autodromo del Mugello dove è in corso il weekend del gran premio d'Italia, hanno partecipato il direttore generale Ducati corse Luigi Dall'Igna, il Sottosegretario di Stato alle imprese e al made in Italy Fausta Bergamotto, il responsabile zecca e filatelia del poligrafico e zecca di Stato Matteo Taglienti e il responsabile filatelia di Poste Italiane Giovanni Machetti.



''L'emissione filatelica vuole riconoscere tutto quanto è stato fatto lo scorso anno con la vittoria del campionato del mondo 2022”, ha spiegato Bergamotto, “l'annullamento filatelico rappresenta la presenza dello Stato che vuole riconoscere un valore particolare che in questo caso è quello di Ducati, un'eccellenza italiana nel mondo che è nel cuore di tutti''. Le ha fatto eco il dg Dall'Igna: ''Nel 2022 credo che abbiamo fatto qualcosa di eccezionale e forse è giusto che tutti i ragazzi del team, Pecco (Bagnaia, campione del mondo) compreso, si siano meritati questo riconoscimento da parte dello Stato. Proveremo a ripeterci in questa stagione, sappiamo che vincere è complicato e vincere un campionato lo è ancora di più”.

La sottosegretaria Bergamotto, in visita all’autodromo del Mugello, si è intrattenuta con il campione del mondo Pecco Bagnaia, tra una prova e l’altra del gp di casa, con Paolo Campinoti, team principal di Pramac, scuderia motorizzata Ducati, e con la leggenda italiana del motociclismo Giacomo Agostini.