Nordio e Brunetta, firmato l'accordo sul lavoro in carcere

Siglato un Accordo Interistituzionale tra Ministero della Giustizia e Cnel - per promuovere, con attività concrete, il lavoro e la formazione quale veicoli di reinserimento sociale per le persone private della libertà. "L’Accordo intende individuare soluzioni condivise ed efficaci per l’effettiva attuazione di un principio della nostra Costituzione - spiega Renato Brunetta, presidente del Cnel -: offrire loro una seconda possibilità di inserimento sociale e lavorativo, apportando un valore aggiunto alla comunità, anche in termini di coesione sociale e sviluppo economico. Il Cnel, unitamente al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), è l’istituzione che più di altre può rispondere a questa necessità, perché è il luogo di dialogo e di incontro tra i rappresentanti dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore che svolge una fondamentale attività di volontariato e di sussidiarietà anche in tale ambito”.