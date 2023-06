La mossa del Governo aumenterà l'efficenza di Motorizzazione

19 giugno 2023 a

Un annoso problema quello dei servizi di Motorizzazione, continuiamo a scontare ritardi nell'effettuare gli esami delle patenti e delle revisioni dei mezzi pesanti ai quali si sommano i collaudi per le trasformazioni e le nazionalizzazioni dei veicoli importati dall'estero. Una macchina complessa quella a servizio del mondo automotive che è una realtà importante per l'economia nazionale, un comparto che genera il 5,2% del PIL.

Probabilmente è questo il motivo che mette in evidenza più i 6 mesi per conseguire la patente che i 18 per poter effettuare una semplice radiografia. Fortunatamente però la macchina della motorizzazione sta subendo un'importante evoluzione, sia a livello di digitalizzazione dei servizi sia a livello di incentivazione delle risorse umane. sentiamo Giuseppe Guarino, Segretario Nazionale Studi di UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica).

Una buona mossa quella del governo, sollecitata dalla Direzione Generale di Motorizzazione. Sarà una forte spinta per migliorare l'efficenza dei servizi, si tratta di un aumento dei compensi che percepiranno i funzionari nell'impiego presso le officine private e le autoscuole per svolgere collaudi, revisioni ed esami patente, inoltre per effettuare l'attività ispettiva, indispensabile per rendere tutto il sistema più regolare. Un adeguamento dovuto dai tempi che non inciderà minimamente sui conti pubblici e che renderà più omogeneo e rapido il servizio.

Questo basterà per azzerare le liste d'attesa?

Questo è un primo ma significativo passo avanti, in questo modo diventerà più attrattivo il ruolo del tecnico di Motorizzazione e aumenterà il senso di appartenenza all'Amministrazione, è chiaro che da solo non basti.

Quali altre iniziative sono all'orizzonte?

Sicuramente ci sarà bisogno di utilizzo più specifico e diffuso degli Studi di Consulenza Automobilistica, la trasformazione dei processi “full digital” che è in atto consentirà un apporto della parte degli Studi più funzionale, più controllabile, più immediato e più performante di quello di oggi.

Ci spieghi meglio.

Si tratta di scambi di informazioni digitali che razionalizzano il connubio pubblico/privato e lo rendono più snello ed efficace, gli Studi di Consulenza no si rivolgeranno più alla Motorizzazione in presenza, impegnando il personale, spesso inutilmente, ma avranno uno scambio di informazioni, documentazioni e autorizzazioni esclusivamente in forma digitale, con risparmio evidente di risorse umane per ambedue le compagini.

Quali saranno i tempi che ipotizza?