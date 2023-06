"A casa cucina papà": Vittorio Vaccaro torna dal 9 luglio

22 giugno 2023 a

Vittorio Vaccaro torna su Food Network canale 33 con la nuova stagione di “A CASA CUCINA PAPÀ”, in prima tv dal 9 luglio ogni domenica alle 17:40 e disponibile in streaming su discovery+. Vittorio, siciliano di nascita ma meneghino d’adozione, è attore per professione, musicista per passione e chef per vocazione. Papà moderno e multitasking, è il re dei fornelli di una famiglia allargata tutta al femminile. La sua casa è un vero e proprio porto di mare: i suoi amici amano andare a trovarlo spesso, rigorosamente a sorpresa, sia a pranzo che a cena. Ma Vittorio non si lascia mai trovare impreparato, sorprendendo tutti con il menù perfetto per ogni situazione, che unisce il piacere del gusto a quello della condivisione. Gli ingredienti più preziosi della sua filosofia di cucina sono la gestione del tempo, l’autenticità dei sapori e la magia dei ricordi.

Fiori di zucca in pastella e gamberi rossi, tortino di patate, zucchine, e alici del Cantabrico, risotto con malga e mele cotte nell’aceto balsamico, tonno scottato con cipolla di Tropea grigliata e melograno, spaghetti con puntarelle e olive taggiasche... Questo è solo un assaggio dei piatti che Vittorio preparerà in queste nuove puntate. Se avete già l’acquolina in bocca e avete voglia di un menù gustoso e facile da preparare, non vi resta che correre ad accomodarvi a tavola. Tanto a casa cucina papà! E sulla nuova stagione ha voluto dire la sua proprio Vittorio Vaccaro: "Nella seconda edizione di A casa cucina papà i protagonisti saranno piatti che avranno come connotazione principale la semplicità, poiché preparerò delle ricette alla portata di tutti. Spunti utili per chi nella vita quotidiana ha bisogno di praticità e velocità in cucina. I piatti saranno principalmente ispirati alla tradizione italiana ma rivisitati dal punto di vista estetico oppure caratterizzati da un twist in più con l’aggiunta di qualche spezia o aroma. Sono piccole idee che possono svecchiare alcune ricette e rendere più gustose e anche giocose. Si mangia anche con gli occhi ed è importante nella vita di tutti i giorni prendersi cura dei propri cari cercando di curare un piatto nel dettaglio, anche nella sua semplicità o praticità. Per chi ha figli, rendere anche una semplice pasta al pomodoro speciale aggiungendo una burrata o un ingrediente in più può avvicinare i più piccoli alla cucina e a un’alimentazione sana, ma anche variegata e a scoprire il divertimento in cucina. Le mie figlie, ad esempio, mi dicono che sembra di stare ogni giorno al ristorante per il tipo di cucina che propongo e questo chiaramente mi rende molto felice e soddisfatto. Le mie ragazze faranno anche qualche incursione in cucina, come ogni famiglia italiana. Le vedrete ad esempio arrivare e chiedere aiuto a fare i compiti mentre sto cucinando; quindi, racconteremo situazioni in cui ogni spettatore può facilmente riconoscersi e identificarsi. Porterò quindi anche la mia storia, quella di un papà moderno, che non è un mammo; è una figura che tanto quanto la mamma dà il suo contributo nella quotidianità della famiglia e cerca di trasmettere ai figli la passione per il buon cibo. Infine, un altro momento interessante sarà sempre quello legato alla storia di un piatto, perché è importante anche conoscere le nostre tradizioni e le origini della nostra cucina".