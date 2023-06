Liplift, la chirurgia che rimpolpa le labbra

27 giugno 2023 a

a

a

“Molto spesso, per rimpolpare labbra estremamente sottili, propongo alle mie pazienti il Lip Lift in sostituzione del filler all’acido ialuronico ma quasi nessuna ne ha mai sentito parlare o ne conosce veramente i benefici”. Così il Dott. Mele introduce una metodica poca conosciuta, ma esclusiva e definitiva, di trattare labbra sottili o che necessitano di ripetute iniezioni di filler per ottenere un risultato esteticamente gradevole.

“Il Lip Lift”, spiega il Dottore Mele, “è un intervento di Chirurgia Plastica Estetica volto al miglioramento definitivo e duraturo della labbra e consiste nell’asportazione di una piccola porzione di cute in prossimità delle base delle narici. Il risultato è un immediato ringiovanimento espressivo ed un netto miglioramento del sorriso con un’eversione del vermiglio per un volto più armonico e rigenerato”

Questo tipo di intervento si effettua in regime ambulatoriale in anestesia locale per la durata di circa 30 minuti. “Anche se si tratta di una procedura semplice e standardizzata”, prosegue il Dottore Mele, “preferisco eseguirlo in sala operatoria perché la precisione è tutto: la sutura deve essere ineccepibile, per nascondersi al meglio lungo il contorno naturale della porzione inferiore delle narici”.

Come ogni intervento di Chirurgia Plastica, il Lip Lift non è indicato per tutte le pazienti: si addice soprattutto a chi ha in abbondanza cute coperta tra il vermiglio ed il naso. “Sconsiglio il Lip Lift ha chi ha incisivi superiori non esteticamente perfetti in quanto, dopo l’intervento, sarebbero più evidenti” precisa il Dottore Mele.

Esiste una semplice manovra per simulare il risultato finale del Lip Lift: “Per andare a prevedere l’efficacia di tale metodica” suggerisce il Dottore Mele “ basta sollevare leggermente il labbro superiore con i polpastrelli delle dita in prossimità del naso”.

“La semplicità della metodica, il risultato definitivo ed il miglioramento da subito evidente sono sicuramente gli aspetti principali che rendono il Lip Lift una valida ed importante alternativa per il miglioramento del profilo della labbra” conclude il Dottore Mele “un miglioramento apprezzabile e duraturo che migliora in toto il profilo del volto”