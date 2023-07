Publicis promuove Matteo Tarolli ceo di Starcom

03 luglio 2023 a

a

a

Publicis Media, divisione media del gruppo francese guidata in Italia da Andrea Di Fonzo, nomina l’interno Matteo Tarolli come nuovo Chief Executive Officer di Starcom. Tra i clienti dell’agenzia gruppi come Stellantis, Axa, Enel, Samsung e Visa. A rendere pubblica la notizia il portale specializzato Primaonline.it. Tarolli ha oltre 15 anni di esperienza nel mondo dei media, in una carriera passata principalmente in Publicis Groupe. A lui il compito di guidare i team di Milano, Torino, Roma e Bologna verso l’adozione di un nuovo modello di organizzazione. Di Fonzo tornerà alla guida di Publicis Media in Italia. Tarolli mantiene anche il ruolo di Vice President Italia di Publicis Groupe e la responsabilità su alcuni clienti ‘Power of One’ della holding francese.