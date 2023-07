Auto online, i consigli dell'esperto Antonino Gambino

04 luglio 2023 a

La vendita on line è una tendenza; in salita a livello di percentuale nel periodo pandemico, non ha smesso di crescere in tutti i settori, soprattutto tra le giovani generazioni, abituati da sempre all’acquisto on line, ovunque e in tutte le Regioni Italiane. Per le auto si calcola un 28% di utenti che hanno comprato un’auto anche usata sempre on line e ci sono aziende che hanno un 70% in piu’ del fatturato rispetto agli anni precedenti. Tantissimi giovani fondano il loro business su e commerce e on line, anche al Sud, come per Antonino Gambino di AUTO STAR Srl, che ha iniziato a 23 anni e portato nell’azienda di famiglia innovazione e tecnologia.

Da sempre fate vendite on line o le avete adottate da quando sei arrivato tu?

“No , la vendita On Line è stata frutto di una mia idea, una novità che ho portato in azienda , più o meno 5/6 anni fa , con il boom dei social, prima Facebook e successivamente Instagram e TikTok ; questo ci ha aiutato a crescere notevolmente sotto il punto di vista aziendale che in volumi di vendita”. Quali innovazioni hai portato?

*Diciamo che oltre alle vendite online in azienda ho portato molte idee ma soprattutto uno spirito giovane , con tanta voglia di fare. In primis ho puntato a far conoscere AUTOSTAR S.R.L. a molti contatti che avevo per l’acquisto di auto usate, anche all’estero, cosa che ci ha portato a fidelizzare la nostra l’azienda con molti marchi rinomati e aver quindi la possibilità di trovare le auto che riusciamo ad ottenere oggi full full full. Ho quindi ringiovanito parecchio il parco auto, infatti oggi le nostre auto hanno in media 2/3 anni di vita . Abbiamo in cantiere altre idee e molte innovazioni in fase di completamento , ma non voglio anticipare nulla perché sarà una bella sorpresa per tutti”.

Siete al Sud come base della società; che difficoltà avete come imprenditori in quella zona d’Italia?

“Ovviamente siamo di parte , la Sicilia e’ una terra meravigliosa e bellissima dove c’è tutto e non manca nulla! Molti non sanno che a livello commerciale la Sicilia e’ la terza Regione con maggior numero (8%) di vendita di auto usate in Italia, dietro solo a Lombardia (21%) e Lazio (13%). Se così possiamo chiamarle, le uniche difficoltà che riscontriamo sono la mentalità di alcuni , a volte ancora retrograda- quando si sente parlare del Sud magari si pensa che siamo tutti truffatori-e quindi magari si rinuncia ad acquistare solo per stupidi motivi . Un’altra nota dolente sono i trasporti delle auto , dato che la maggior parte di esse provengono quasi tutte dal nord Italia o addirittura da Germania - Francia – Belgio; questa immensa distanza ci penalizza un po’ in termini di tempistiche, in più mettiamoci anche che manca il ponte sullo Stretto , cosa che ci semplificherebbe non poco la vita , ma siamo fiduciosi sul Governo Salvini”.

Le giovani generazioni comprano prevalentemente on line, ma quali sono i rischi e cosa consigli a chi deve fare un acquisto on line di una macchina?

“I rischi sono elevatissimi , soprattutto se non si conosce personalmente il venditore. Oggi esistono tantissime truffe ; ogni tanto si fingono noi per truffare la povera gente , vista la nostra grande credibilità creata negli anni. Il mercato delle auto usate e’ una vera e propria giungla , dove puoi trovare di tutto, auto incidentate , schilometrate , rubate , clonate , tanti finti annunci dove poi il più delle volte mandi un acconto e scompaiono nel nulla. Quindi ciò che davvero ci sentiamo di consigliare e’ di stare molto attenti , non farsi abbindolare mai dal prezzo troppo basso, perché quello non promette mai nulla di buono e anzi dovrebbe farvi allarmare. Affidatevi ad esperti del settore qualificati che sono in questo campo da molti anni e quindi conoscono il mercato e le auto meglio di chiunque altro. L’acquisto di un’auto e’ il secondo acquisto piu’ importante che si possa fare nella vita dopo la casa , quindi non permettete mai a nessuno di rovinarvi questa magnifica emozione!”.