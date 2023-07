Sguardo da star: scopri i benefici della laminazione ciglia e sopracciglia

06 luglio 2023 a

E’ il trend dell’estate la laminazione di ciglia e sopracciglia e non solo tra le donne ma anche tra gli uomini per far risaltare il proprio sguardo. E' un trattamento che agisce nella profondità del pelo arricchendolo e facendogli acquisire corpo, forza e splendore.

Completamente indolore e non invasivo, è possibile adattarlo a svariati tipi di ciglia o sopracciglia gara un look naturale ma definito, che non ha bisogno di nessun mantenimento e dura fino a 6-8 settimane. Lo sanno bene gli esperti di My Lamination, con oltre 20 premi internazionali e nazionali, inclusa la prestigiosa certificazione "100 Eccellenze Italiane", che, con la laminazione, assicurano ciglia e sopracciglia più nutrite e definite.“La laminazione si esegue direttamente sulle ciglia, con l’utilizzo di prodotti a base di creme. Inoltre, la laminazione ciglia ML è una tecnica di rigenerazione che sfrutta componenti funzionali: (Cheratina, Seta, Pantenolo, Olio di ricino etc.) in grado di restituire corpo e spessore al pelo e creare una curvatura diversa”. E i risultati sono incredibili. Lo dimostrano anche i laboratori di Ricerca Sviluppo e Università degli Studi di Padova, che hanno effettuato uno “STUDIO dell’EFFICACIA Trattamento Ciglia” dimostrando un aumento significativo del diametro medio delle ciglia.