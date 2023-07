L'omaggio del mondo sportivo a Paolo Cecinelli che va in pensione

08 luglio 2023 a

Una festa per celebrare una vita dedicata allo sport in modo totalizzante. Paolo Cecinelli ha salutato la sua lunga e brillante carriera giornalistica festeggiando con gli amici e i colleghi di una vita. Il Due Ponti Sporting Club si è così animato di ricordi: dagli inizi, nel 1983 presso il Giornale, ad oggi, negli studi di La7 Sport, passando per il Corriere dello Sport, Tuttosport e TMC. Va in pensione un uomo dai mille volti: autore di diversi reportages, tra i quali vale la pena citare quello sulla Germania Sportiva Unita, realizzato il giorno dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989; telecronista delle partite della Nazionale Italiana di rugby al Sei Nazioni e dell’America’s Cup 2007; inviato al Giro d'Italia, a tre Mondiali di Calcio, a quattro edizioni della Coppa America, a dieci Giochi Olimpici, tra invernali ed estivi, e a svariate Coppe del Mondo di sci.

L’incredula e nostalgica partecipazione rispetto alla parola “pensione” di Cecinelli si trasforma, così, in videomessaggi che portano il volto di Adriano Panatta, Paul Cayard, Jimmy Ghione, Mauro Bergamasco, Max Sirena, John Kirwan, Francesco De Angelis e Denny Cattaneo.

Al party, tra le numerose le presenze di un’epoca sportiva: Enrico Mentana, Massimiliano Di Silvestre, Nicola Colavita, la famiglia Piscioneri, Mauro Bergamasco, Pietro ed Emanuele Tornaboni, fondatori del circolo Due Ponti Sporting Club, da vent’anni meta preferenziale per il tempo libero di un giornalista animato da un intramontabile amore per lo sport.