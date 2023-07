Louvre, Sangiuliano: "Dossier su reperti trafugati segnalato da me a febbraio alla direttrice del Museo"

14 luglio 2023 a

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha commentato l'articolo “Au Louvre, des antiquités à l’origine problématique” pubblicato oggi su “Le Monde”. “Sono lieto - ha esordito - che una grande istituzione culturale come il Louvre riconosca la richiesta da me inoltrata, in occasione dell’incontro a Parigi con la direttrice Laurence Des Cars avvenuto a febbraio scorso. Nell'occasione abbiamo presentato un accurato dossier predisposto dagli uffici competenti del Ministero della Cultura su alcuni reperti archeologici attualmente nelle collezioni del museo francese trafugati e illecitamente esportati dall’Italia, ponendo la questione della loro restituzione. Ne è scaturito un dialogo costruttivo, tuttora in corso, tra il Ministero della Cultura e il museo francese, con il comune obiettivo della tutela del patrimonio culturale - ha chiosato - e della lotta al traffico illecito dei beni culturali”.