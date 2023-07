Nasce Bazzesco.it, esperienze in Romagna per turisti e non

Si chiama Bazzesco.it e nasce dalla collaborazione tra Mediatip e Adrias Online, due delle più importanti aziende di marketing turistico della Romagna

15 luglio 2023 a

a

a

Biglietti per i più grandi parchi di acquatici e di divertimento, da Mirabilandia all’Aquafan, dall’Italia in Miniatura al labirinto di mais, passando per minigolf, escursioni sulla scia dei delfini, ristoranti, centri estetici e discoteche.

Offre tutto questo Bazzesco.it, il nuovo sito nato dalla collaborazione tra Mediatip e Adrias Online, due delle più importanti aziende di marketing turistico della Romagna. Lo scopo del portale è quello di offrire, non solo servizi, ma un’esperienza a 360 gradi a chi sceglie questa regione, che non è solo mare e locali. Anzi. Questo splendido spicchio della penisola, preso d’assalto durante tutto l’anno da milioni di visitatori, offre molto di più e Bazzesco.it lo rivela. Il nome rimanda a qualcosa di pazzesco, un’occasione da far perdere la testa, ma con un significato in più che arriva da un tipico modo di dire in Romagna, dove una “bazza” è “un vero affare!”, “ottenere molto spendendo poco!”.

Su Bazzesco.it sono presenti più di 100 fornitori con circa 200 proposte di acquisto. Tutti servizi pensati per chi vuole arricchire il suo soggiorno di esperienze selezionate mentre trascorre la vacanza in quella meravigliosa parte di costa adriatica, che vai lidi ferraresi fino a Cattolica. “Da tempo - spiega Luigi Angelini, Ceo Mediatip - volevamo creare un contenitore dedicato a chi viene in vacanza in Romagna in cui dare visibilità alle tantissime esperienze che si possono fare sia sulla costa che sull’Appennino. Grazie alla collaborazione con Adrias Online abbiamo trovato un partner con cui sperimentare questo nuovo servizio. Un progetto aperto al Pubblico e a chiunque abbia voglia di collaborare con noi”.



Sono infatti quasi 800.000 le visite che i portali di Adrias Online sviluppano durante i 3 mesi estivi, producendo oltre 200mila richieste di preventivo, che vengono inviate direttamente agli hotel partner. E sono proprio questi imprenditori dell’ospitalità che proporranno ai loro ospiti di abbinare al loro soggiorno qualche servizio aggiuntivo, come succede sui siti di tutte le compagnie aeree e sui portali delle più gettonate località turistiche.



Ma perché scegliere proprio Bazzesco.it? Perché grazie alla capacità di acquisto di Mediatip, proprietaria di Tippest e di oltre 600 piattaforme di welfare aziendale, tutti i servizi saranno scontati rispetto al prezzo di listino. “La nostra visione sul turismo esperienziale arriva da lontano - racconta Francesco Piersimoni, AD di Adrias Online - Rivieradibellezza.it è uno dei nostri portali che più si spinge in questo senso, un nostro brand, nato nel 2017 come infrastruttura del Gruppo Adrias, proprio per promuovere questo tipo di turismo. Oggi possiamo dire di aver trovato in Mediatip il partner giusto per offrire agli utenti dei nostri portali il vantaggio e il piacere di esperienze autentiche, da vivere “like a local’””.