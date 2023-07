Licia Colò, la campagna contro l'abbandono di cani e gatti a Roma

22 luglio 2023 a

Nella Capitale è scattata l'emergenza abbandoni. Ogni anno a Roma - con un picco nei mesi estivi - vengono abbandonati oltre 80mila gatti e circa 50mila cani. Complice le ferie estive e i costi di affidamento a strutture di accoglienza private molti incivili pensano di scaricare gli animali da compagnia in mezzo ad una strada. Per attirare l'attenzione su una pratica incivile che sta dilagando a Roma la conduttrice e giornalista televisiva Licia Colò ha prestato la sua immagine al Comune di Roma per una campagna di sensibilizzazione che durerà per tutta l'estate. La testimonial d'eccezione Licia Colò ha sposato lo slogan della campagna pubblicitaria (“L’abbandono è come uccidono i vigliacchi”) ideato appositamente dalla società di comunicazione italiana Hero per sensibilizzare i cittadini.

Non solo si vogliono coinvolgere i padroni tentati dall'abbandono ma anche ricordare che si rischia di incorrere un reato per il quale il Codice penale dispone l’arresto fino a un anno e sanzioni da 1.000 a 10.000 euro. Un messaggio chiaro con affissione di manifesti e locandine anche su paline e pensiline dei bus, led su palazzi storici del centro, pubblicità dinamica sugli autobus, oltre che sul portale e sui canali social istituzionali.

Secondo i dati pubblicati recentemente dall’Enpa la pratica degli abbandoni è lievitata del 20% nel 2022 rispetto al 2021. E nello stesso periodo sono anche diminuite del 10% delle adozioni degli animali.