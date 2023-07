Tribunale di Lecce, la sentenza della causa civile iscritta al n. 3966/2019 R.G.

25 luglio 2023 a

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 3966/2019 R.G.,

TRA

ROSSI STEFANO

Rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Ivana Quarta e Maria Manuela Toma, procuratori domiciliatari;

- attore -

CONTRO

EDITORIALE LIBERO S.R.L, APOLLONIO NICOLA, SENALDI PIETRO,

Rappresentati e difesi dall’avv. Luca Lo Giudice, procuratore domiciliatario;

- convenuti -



P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rossi Stefano:

1) Accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l’effetto, accertata la sussistenza dell’ illecito ascritto ad Apollonio Nicola ed Editoriale Libero s.r.l in occasione della pubblicazione dell’articolo del 12.10.2018, condanna Apollonio Nicola ed Editoriale Libero s.r.l al pagamento in favore di Rossi Stefano della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori come in parte motiva, nonché i medesimi in solido con Senaldi Pietro al pagamento ex art. 12 L. 47/48 della somma di € 2.000,00;

2) Condanna Apollonio Nicola, Senaldi Pietro ed Editoriale Libero s.r.l in solido al pagamento in favore di Rossi Stefano delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 2.552,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge

3) Ordina ai convenuti in solido ed a loro cura e spese la pubblicazione sia sulla rivista cartacea che su quella online della testata di un estratto della presente sentenza.

Lecce, 29/6/2023 IL GIUDICE

Dott.ssa Katia Pinto