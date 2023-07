Alebis Gomez, il grande traguardo dell'imprenditrice di origine venezuelana

25 luglio 2023 a

Alebis Gomez, l’ideatrice del metodo “Defined Body”, ha inaugurato il suo primo centro nel cuore di Milano, in zona Repubblica.

Trasferita in Italia, aveva un grande desiderio, quello di creare uno strumento che potesse trasformare altre donne come lei a diventare professioniste di successo.

Ed è così che, tra corsi di formazione in tutta Italia e un vasto numero di clienti, Alebis Gomez ha creato e fondato una nuova concezione di massaggio estetico e una vera e propria Academy, grazie alla quale vengono formate professioniste del settore.

La Gomez è amatissima da tanti vip, tra le sue mani il corpo viene quasi plasmato e trasformato, per riportarlo alla bellezza e salute.

Come è nata questa passione?

“Tutto è nato quando vivevo in Venezuela. Mia mamma aveva una palestra con una zona adibita ai massaggi. Vedevo mia mamma svolgere questo lavoro con passione. La stessa che io metto oggi al servizio delle mie clienti”.

Come hai organizzato il tuo nuovo centro milanese e la tua Academy?

“Dopo aver creato il mio metodo, ho ricevuto tante richieste da ragazze innamorate della mia tecnica e che mi dicevano che avrebbero voluto impararla. Da qui e’ nata l’idea di organizzare corsi per massaggiatrici già del settore e anche a ragazze che volevano intraprendere questa professione.

Ricordo ancora l’emozione del primo corso a Milano nel 2021! Da allora ho formato 54 tra ragazze e ragazzi in tutta Italia. Addirittura ho avuto corsiste dalla Svizzera e dalla Germania.

Nel mio centro c’è tanto della mia personalita’: le mie clienti amano essere accolte con un sorriso, con tanta allegria, al ritmo della musica che sempre mi accompagna. Venire nel mio centro e’ come evadere dallo stress di tutti i giorni per ricevere una coccola non solo del corpo, ma anche della mente”.

Curi molti vip, puoi svelarci qualche nome?

“Non mi piace parlare delle persone famose che si affidano alle mie mani e a quelle del mio Team, perche’ penso che ogni cliente che entra nel mio centro, famosa o non, debba ricevere le stesse attenzioni. Per me ogni mia cliente e’ una VIP!”