Russia, Ucraina, Cina, governo. Eureca incontra Tremonti

L’incandescente situazione internazionale con al centro gli ultimi sviluppi dell’invasione russa in Ucraina, l’aggressiva politica espansionista della Cina e la scelta del nostro paese se rinnovare o no l’accordo sulla Via della Seta. E poi anche i delicati dossier europei: dal rinnovo del Patto di Stabilità alla ratifica del Mes su cui l’Italia è l’unico paese UE a doversi ancora pronunciare. Questi, e molti altri, i temi al centro dell’ormai tradizionale incontro che ‘EURECA, idee per l’Italia e l’Europa’ promuove ormai da quattro anni con Giulio Tremonti, presidente della Commissione esteri della Camera, già ministro dell’economia e profondo conoscitore delle dinamiche comunitarie. Particolare tutt’altro che trascurabile in vista delle elezioni per il rinnovo dell’Europarlamento che si terranno a giugno del prossimo anno e che già da ora agitano i governi e i partiti di opposizione dei paesi membri.



L’intervista, che anche quest’anno sarà condotta da Angelo Polimeno Bottai, presidente di EURECA, con la regia tecnica di Claudio Verzola, si terrà sabato 29 luglio (ore 19) nella tradizionale cornice dell’antica Fattoria La Parrina. E sarà, inoltre, l’occasione per stilare un bilancio dell’azione di governo a dieci mesi dal suo insediamento e prima della pausa estiva