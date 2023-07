Tucum, un'app innovativa per aiutare il prossimo. Giandonato Salvia ha creato un'economia sospesa

27 luglio 2023 a

Il nuovo metodo innovativo per raccogliere fondi e aiutare i propri compaesani più in difficoltà, prende il nome di Tucum: l’applicazione nasce per aiutare i senza dimora e le famiglie bisognose attraverso una tessera, mettendo in relazione tra loro cittadini, attività economiche, liberi professionisti ed enti come Comuni, Associaizoni, Caritas e parrocchie. L’applicazione è stata creata per essere usata facilmente tramite dispositivi mobili.

L’idea va attribuita ai fratelli Pierluca e Giandonato Salvia, i quali nel 2018 hanno dato avvio all’impresa sociale “A.P.P. Acutis”. Successivamente, nel 2021, Giandonato riceve anche dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana “per il suo contributo nella promozione di un uso sociale delle nuove tecnologie.”

Oggi, attraverso Tucum è possibile donare a favore degli enti supervisori associati al progetto, sostenere le famiglie meno fortunate e valorizzare le piccole attività commerciali di un determinato territorio. Gli enti associati assegnano alle famiglie beneficiarie delle tessere a tecnologia NFC, contenenti crediti utilizzabili presso qualsiasi attività iscritta nell’app, come ad esempio una farmacia, un negozio di abbigliamento o liberi professionisti.

Un progetto abbracciato anche da Papa Francesco e che sposa i principi della solidarietà e della fraternità, seguendo degli obiettivi ben precisi come accompagnare le famiglie più in difficoltà in modo più immediato e semplice, sostenere l’economia locale anche a livello di piccole aziende, offrire uno strumento innovativo di raccolta fondi, contrastare il fenomeno dei falsi poveri, avviare progetti di promozione umana e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari attraverso la piattaforma fraJob.

Come funziona il processo? Semplice, attraverso l’app si può donare in favore dell’ente che preferiamo il quale, grazie alle donazioni ricevute, può caricare i corrispettivi crediti sulle tessere destinate alle famiglie le quali si recheranno direttamente al negozio per comprare ciò di cui hanno bisogno. Ad ogni acquisto i crediti vengono ceduti all’attività la quale chiederà il rimborso all’ente supervisore in quel territorio.