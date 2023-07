Estate 2023, Forte Luxury Events sbarca in Costa Smeralda

29 luglio 2023 a

Forte Luxury Events è sbarcata in Sardegna per quello che si preannunciava già come uno degli eventi cult dell’estate 2023. La società specializzata nell’organizzazione di eventi di lusso ha festeggiato l’apertura della nuova sede in Costa Smeralda a luglio, nella piazza centrale di Porto Cervo. Madrina dell’evento è stata Martina Colombari, bellezza e bravura iconica nel settore del lusso, ed è stata affiancata dal celebre giornalista esperto di motonautica Maurizio Bulleri e da Nicola Zucchi che ha curato la colonna sonora della serata. Tanti gli amici ospiti che FLE ha accolto per un’occasione all’insegna dell’ospitalità Made in Italy e con un’attenzione particolare al segmento luxury.

Forte Luxury Events nasce nell’ottobre 2022 in Toscana, a Forte dei Marmi, dall’intuizione di Pietro Artuso e di sua moglie Simona Mangiola con l’idea di offrire una nuova idea di eventi di lusso, incentrati sull’esclusività ma anche sulla condivisione di momenti speciali e di alto profilo. L’agenzia, grazie alla sua rete di partner qualificati, è infatti in grado di curare al meglio tutti quei dettagli che rendono unico ogni evento, che sia un matrimonio o il varo di uno yacht, passando per una vasta gamma di servizi di concierge.

L’idea alla base dei servizi di FLE è creare per ciascun cliente un prodotto tailor made, realizzato mettendo in campo l’esperienza e il know how dei numerosi professionisti coinvolti, ognuno dei quali rappresenta sempre il meglio del settore di appartenenza. Che si tratti di una proposta di matrimonio, di una festa a tema a bordo di uno yacht o di una convention esclusiva, Forte Luxury Events è in grado di attivare un team multidisciplinare e internazionale di esperti.

Durante la serata evento ospiti e amici hanno anche assistito a una delle innovative performance artistiche in esclusiva per Forte Luxury Events, nel corso della quale è stato registrato e trasferito su tela (dalla pittrice Aurelia Paintings) il suono delle onde del mare, in un incrocio tra natura, scienza e arte. Movimenti e suoni per loro stessa natura unici e irripetibili, ma che, grazie a un'innovativa tecnica, sono stati "catturati" e trasformati in opera d’arte tangibile e permanente. Perché questa è la filosofia principale di FLE: qualsiasi cosa, purché non sia replicabile.

FLE nonostante la sua giovane età, e grazie anche a una crescita esponenziale (che dopo la sede principale a Forte dei Marmi e in Costa

Smeralda prevede l’aperura di altre mete, come quella pensata nel Principato di Monaco, in Costa Azzurra), ha introdotto nel settore degli eventi qualcosa di innovativo per volere dei due titolari, Pietro Artuso e Simona Mangiola: il lusso inteso come concetto e come stile di vita non necessariamente legato alla materia, ma spesso all’idea, allo spirito con cui si concepisce la quotidianità.