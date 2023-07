Salvini, Tajani, Calderone, Fitto, Sangiuliano e Urso: "La Piazza" torna in Puglia per la sesta edizione

31 luglio 2023 a

Il bilancio del Governo Meloni a nove mesi dall’insediamento della prima presidente del Consiglio donna in Italia, il futuro di Fratelli d’Italia in vista delle prossime europee, i nuovi equilibri politici alla luce delle ambizioni di Matteo Salvini e della scomparsa di Silvio Berlusconi, la politica internazionale con una guerra che continua nonostante i tentativi di pacificazione, la manovra economica d’autunno e il debito pubblico in crescita: sono questi i grandi temi da cui prenderà il via la sesta edizione de “La Piazza - Il Bene Comune”, la kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà il 26,27 e 28 agosto a Ceglie Messapica, intitolata “Meloni d’autunno”.

Tra gli ospiti annunciati oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Ceglie Messapica ci sono i Vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani - rispettivamente anche Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - e altri quattro Ministri: Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Nel programma anche altri rilevanti rappresentanti della politica italiana, tra cui Loredana Capone, Vicepresidente PD; Marco Rizzo, Presidente del Partito Comunista; Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI; Carlo Fidanza, eurodeputato per FdI; i senatori Licia Ronzulli, FI, Francesco Boccia, PD, Antonio Misiani, PD, e Stefano Patuanelli, M5S.

Inoltre ci saranno: Matteo Zoppas, Presidente dell’ICE; Stefano Bisi, giornalista, scrittore e Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia; Luigi Bisignani, giornalista e saggista, e il direttore di Lettera43 Paolo Madron, che hanno firmato insieme “I potenti al tempo di Giorgia”; Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM, Vittorio Feltri, giornalista e opinionista; e il direttore de Il fatto Quotidiano Marco Travaglio.

“L’anno scorso, Giorgia Meloni disse sul nostro palco ‘Se vinco sono pronta ad andare a Palazzo Chigi’” - Dice il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. - “E oggi, a un anno di distanza, è lei la nostra premier. Ma cosa si può dire del suo Governo? Ha fatto bene o ha fatto male? Durante la nostra tre giorni ci confronteremo in un dibattito libero che prenderà le mosse da questa domanda, approfondendo tutti i temi centrali dell’attualità, dall’introduzione del salario minimo alla riforma della Giustizia, e lo faremo dialogando con i principali rappresentanti della politica italiana.”

In occasione della tre giorni, che nella scorsa edizione ha dominato il dibattito pubblico con quasi cento pezzi cartacei e cinquanta passaggi televisivi, verrà anche presentato dal sondaggista Roberto Baldassarri l’ultimo studio di Lab21.01. Tra i principali temi indagati ci saranno la compattezza della maggioranza in vista delle europee, i livelli di gradimento dei ministri del Governo targato FdI, dei Sindaci e dei Governatori italiani, le priorità per l’autunno, la guerra in Ucraina e la fiducia degli italiani nell’Europa e nell’Euro. Focus anche sulla Meloni: il confronto con i precedenti Presidenti del Consiglio, l’opportunità di togliere la fiamma dal simbolo del partito e di blindare o meno i colleghi di partito al centro delle polemiche degli ultimi mesi.

