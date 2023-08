Ananke, Alessandro Raggi: "A settembre via al progetto nelle scuole di prevenzione per i disturbi alimentari"

14 agosto 2023 a

La Fondazione Ananke di VillaMiralago sta portando avanti, con grandi risultati, due progetti per la prevenzione sui disturbi comportamentali alimentari. Il primo è quello Fotografico dal titolo “#IONONESISTO” e il secondo, invece, riguarda la prevenzione nelle scuole

“Da settembre – dichiara Alessandro Raggi, vicepresidente nazionale della Fondazione Ananke – partirà un progetto di interventi gratuiti di prevenzione sui disturbi alimentari, che abbraccerà l’ultimo anno delle scuole medie e i primi due delle scuole superiori di tutta Italia. Le scuole interessate possono inoltrare la loro richiesta alla Fondazione". La prevenzione è la miglior cura per poter informare, e di conseguenza, seguire da vicino chi soffre di queste patologie, tra cui ricordiamo Anoressia e la Bulimia. Oggi si parla spesso di depressione nei giovani, che il più delle volte se non presa in tempo può trasformarsi in patologie molto gravi, la Fondazione Ananke con i suoi esperti mette a disposizione il personale professionale qualificato per indirizzare al meglio tutti coloro che ne hanno bisogno".