Terapista Stellato: il nuovo progetto d'elite di Attilio Cimminiello per i fisioterapisti

Terapista Stellato, così viene definito Attilio Cimminiello, imprenditore che seleziona il top dei terapisti di tutta Italia sulla base di specifici fattori scelti dal suo team, che hanno come priorità la valorizzazione della loro professione e la risoluzione dei problemi dei pazienti. L’elite di terapisti italiani selezionata da Fisioaccordo, così si chiama il metodo di Cimminiello, ha come missione la valorizzazione di terapisti, fisioterapisti, osteopati, poliambulatori, studi, cliniche e l’innalzamento della percezione e della consapevolezza da parte dei pazienti sia della prevenzione sia della professione sanitaria.

Fisioaccordo è stato fondato da Attilio Cimminiello dopo alcuni episodi di vita che lo hanno portato a scoprire quanto crudeli possano essere alcuni terapisti; Cimminiello, infatti, ha deciso di dire basta e di creare in Italia un processo che seleziona solo i terapisti che davvero aiutano i pazienti, dando migliori possibilità alle persone, valorizzando con risorse sia economiche, sia personali (tempo ed energie) i terapisti e non scambiare mai più un professionista con qualcuno che si limita a fare massaggi, ma qualcuno che lavora realmente a vantaggio della salute.

Chi prescrive esercizi specifici che lavorano su determinate parti del corpo non va confuso con chi dà consigli “copia-incolla”; Attilio, insieme al suo team di terapisti, ha l’obiettivo di risolvere il mal di schiena prima in Italia e poi nel mondo, educando le persone al reale valore dei terapisti, della loro importanza, della prevenzione e della professione. Autore del libro “Fisioterapista di Successo”, si rivolge a tutti i fisioterapisti, osteopati, centri, poliambulatori, che ogni giorno, dopo aver studiato per anni il corpo umano, come aiutare i pazienti, come utilizzare complessi elettromedicali non vengono valorizzati, soffrono di alti e bassi di mese in mese a livello di pazienti e fatturato. Hanno una tariffa che è limitata alla media di zona, sono come falchi legati al falconiere e non possono spiccare il volo. "Noi li aiutiamo a essere liberi dalla concorrenza che fa prezzi da fame, da pazienti che paragonano il massaggino a 10 anni di studio e dalla conoscenza di non pazienti che se non con il passaparola, non verranno mai a sapere di quello studio, di quel professionista che veramente avrebbe potuto risolvere il loro problema".

"Il libro ha generato più di un milione di euro di fatturato nell’ultimo anno per 140 studi, aiutando i terapisti a far conoscere le proprie competenze oltre che con il passaparola con il metodo brevettato FisioAccordo, sia online, che offline, aumentando la tariffa senza perdere vecchi pazienti e dando finalmente il giusto valore a tutti gli anni di studio".