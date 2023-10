Montaruli: approda nell'aula della Camera il fenomeno "hikikomori"

15 ottobre 2023 a

a

a

Approda nell'aula della Camera il fenomeno hikikomori, il termine coniato in Giappone per il caso degli adolescenti e dei giovani adulti che decidono di isolarsi dalla vita sociale per lunghi periodi di tempo rinchiudendosi nella propria stanza. Lunedì 16 ottobre l'aula discuterà la mozione a prima firma Augusta Montaruli (FdI) sul fenomeno hikikomori.

L’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ifc) ha condotto il primo studio nazionale volto a fornire una stima quantitativa dell’isolamento volontario nella popolazione adolescente: è il fenomeno dei cosiddetti “Hikikomori”, termine giapponese che in italiano si può tradurre come “ritirati sociali” e che indica la tendenza, nei giovani o giovanissimi, di smettere di uscire di casa, di frequentare scuola e amici, per chiudersi nelle proprie stanze e limitare al minimo i rapporti con l’esterno, mantenendo i contatti prevalentemente attraverso Internet. proiettando il dato sulla popolazione studentesca* 15-19enne a livello nazionale, si può quindi stimare che circa 54.000 studenti italiani di scuola superiore si identifichino in una situazione di ritiro sociale”, afferma Sabrina Molinaro, ricercatrice del Cnr-Ifc.