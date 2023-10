Massimo Boldi a "L'alba del tartufo"

19 ottobre 2023 a

Massimo Boldi ha partecipato all’inaugurazione della Fiera Internazionale del Tartufo d’Alba, presentandosi a sorpresa anche da Tartuflanghe, storica azienda dell’alta gastronomia piemontese specializzata in prodotti al tartufo conosciuta in tutto il mondo.

La famiglia Montanaro, sin dalle sue origini, ha contribuito a rendere il tartufo e i prodotti tipici del territorio un’eccellenza mondiale tutta italiana.

Era il lontano 1968, quando Beppe Montanaro, aprì un ristorante specializzato in funghi e tartufi ad Alba, per poi decidere nel 1975, di svilupparsi a livello imprenditoriale fondando Tartuflanghe insieme alla moglie Domenica.

Dopo il 1975, sono state tante le novità di questo illuminato imprenditore che, con Tartufissima, la prima pasta con il tartufo nel cuore, ha permesso ad appassionati gourmand e intenditori, di gustare il nobile prodotto tutto l’anno.

Dopo Tartufissima, sono seguiti altri prodotti, così come i premi internazionali durante il “Fancy Food Show” di New York nel 1992, con il “Best New Product of the Year”, o il “Grand Prix Tendances et Innovation” per il Perlage di Tartufo, il succo di tartufo sferificato, sino a spaziare al settore dei dolci, con un laboratorio dolciario interno e la creazione del Tartufo Dolce in formato mignon: il Trifulòt