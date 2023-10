Salon de Beautè: Sense Thread Lift, il trattamento ai fili di collagene

20 ottobre 2023 a

a

a

La rivoluzione dell'estetica avanzata firmata Sorelle Gerloni Salon de Beautè, uno dei più rinomati saloni di bellezza d'Italia, sta portando l'estetica avanzata a nuovi livelli con il lancio del trattamento viso Sense Thread Lift. Questo innovativo trattamento, basato sulla biostimolazione e ispirato alla tecnica chirurgica di impianto dei fili

di trazione, sta catturando l'attenzione dei clienti per la sua efficacia e la sua totale assenza di dolore.

La chiave del successo di Sense Thread Lift risiede nella sua capacità di utilizzare il collagene, una sostanza naturale già presente nell'epidermide, per ottenere risultati eccezionali. I fili di collagene vengono posizionati nelle zone interessate, dove vengono gradualmente assorbiti dalla pelle. Questo processo non solo attenua le rughe d'espressione e idrata la pelle in profondità, ma previene anche l'invecchiamento cutaneo.

Ma cosa rende così speciali questi fili di collagene? La loro composizione ricca di principi attivi, tra cui proteine idrolizzate della seta, oligopeptidi e centella, conferisce loro un potere rigenerante straordinario. Questi filamenti di cotone lunghi circa 7 cm, quando combinati con sieri ricchi di acido ialuronico, si dissolvono agendo in profondità sulla pelle, donandole un effetto tensore immediato e un aspetto più giovane.

Il protocollo Sense Thread Lift raccomanda di effettuare una corretta pulizia del viso prima del trattamento per preparare il tessuto a ricevere gli attivi in modo ottimale. Questo trattamento può essere ripetuto ogni 2-3 settimane senza alcuna controindicazione, e più spesso viene eseguito, migliori saranno i risultati ottenuti. Eleonora e Cristina Gerloni, le due giovani imprenditrici alla guida di Salon de Beautè, hanno tracciato una straordinaria strada nel mondo dell'estetica avanzata. La loro passione per il benessere e l'estetica ha radici profonde, ma è stata coltivata attraverso la determinazione, il desiderio di creare qualcosa di proprio e l'amore per il contatto con il pubblico.

Il primo salone delle Sorelle Gerloni ha aperto nel 2013, e da allora hanno lavorato instancabilmente per diventare un punto di riferimento in Italia e all'estero per l'estetica avanzata. La loro formula vincente combina l'efficacia delle tecnologie di ultima generazione con l'abilità del loro personale altamente qualificato. Per le Sorelle Gerloni, la bellezza è molto più di un aspetto esteriore; è una dimensione intima che deve partire dall'interno di ogni persona. Incoraggiano le donne a prendersi cura di sé stesse e a riflettere la bellezza interiore verso l'esterno, indipendentemente dagli standard di bellezza imposti dalla società.

La storia delle Sorelle Gerloni è una testimonianza del potere della passione, della perseveranza e della collaborazione. Con la loro dedizione a promuovere la bellezza a 360 gradi e il loro impegno a far sentire le persone a proprio agio e apprezzate, Eleonora e Cristina Gerloni continuano a ispirare e a guidare il cambiamento nel mondo dell'estetica avanzata. La loro avventura imprenditoriale rimane un esempio tangibile per coloro che vogliono inseguire i propri sogni e realizzare il successo con determinazione e amore per ciò che fanno.