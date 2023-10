RESVRGIS, Carnesecchi porta il thriller-horror sui Monti Simbruini

27 ottobre 2023 a

Un thriller cupo, a cavallo tra tormenti personali e un luogo mistico e inquietante. RESVRGIS, opera del regista romano Francesco Carnesecchi, classe 1985, è ambientato in una zona remota dei Monti Simbruini, dove storia e leggenda si fondono in un unico denominatore: il mistero.

Sara (interpretata da Ludovica Martino) è appena uscita di prigione. Dopo due anni di detenzione, la giovane torna a casa giusto in tempo per trascorrere le vacanze con la sua famiglia. Annoiata e stanca dell'ipocrisia dei genitori, si rifugia nell'amicizia di Gaia (Blu Yoshimi), che la invita a partecipare alla caccia al cinghiale che il fidanzato Geppi (Thomas Santu) e il fratello Rino (Daniele Mariani) hanno organizzato come ogni Pasqua. Non avendo alternative migliori, Sara accetta l'invito, scoprendo solo in seguito che, oltre a lei, ci sarà anche Miriam, la sua ex fidanzata (Beatrice Fiorentini), insieme alla sua nuova compagna, Tea (Beatrice Modica).

Qualcosa di oscuro, tuttavia, li attende in montagna. Poco dopo, il gruppo si ritrova braccato da una misteriosa creatura che li costringe a perdersi nei boschi. Mentre tra Sara e Miriam riaffiorano vecchie ruggini di un passato turbolento, ben presto le ragazze si renderanno conto di essere preda di un animale che non hanno mai cacciato prima. Cosa sono disposte a fare per sopravvivere?