Badia Cava de' Tirreni, Vietri (FdI): “Grazie al Ministro Sangiuliano i lavori possono ripartire”

“Grazie al Ministro Gennaro Sangiuliano, il Segretariato Regionale per la Campania del Ministero della Cultura ha provveduto a nominare il nuovo Rup (Responsabile Unico del Progetto) che si occuperà della prosecuzione dei lavori di restauro e consolidamento della Badia della Santissima Trinità situata nel Comune di Cava de’ Tirreni (Salerno). La scelta è ricaduta sul Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Dott.ssa Raffaella Bonaudo, alla quale auguro buon lavoro”. Lo annuncia la deputata di Fratelli d’Italia, Imma Vietri.

“Ora si potranno velocemente avviare le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori che, vista la presenza di numerose opere storiche, saranno eseguiti da professionisti ed esperti. I lavori alla Badia di Cava - sottolinea Vietri - fanno parte di un importante progetto, inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2016-2018, finanziato per 1,5 milioni di euro e validato dal Ministero della Cultura il 28 aprile 2021. Si tratta di un progetto iniziato quando il Viceministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, era presidente della Provincia di Salerno, il quale, in occasione delle celebrazioni del Millennio, fu promotore della legge 92/2009 per favorire interventi di recupero degli edifici esistenti di interesse storico-architettonico”.

“Ringrazio ancora il Ministro Sangiuliano per aver messo fine ai gravi ritardi accumulati, negli anni, dai governi Pd e per aver dimostrato, ancora una volta, grande attenzione per uno straordinario complesso monumentale della provincia di Salerno che, adesso, potrà essere valorizzato dal punto di vista architettonico, culturale, ambientale e turistico”, conclude Vietri.