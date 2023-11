Gruppo Eurmoda, partecipata di Mindful Capital Partners, acquisisce il 100% di Macuz. Advisor finanziario dell'operazione Livolsi & Partners

03 novembre 2023 a

Il Gruppo Eurmoda (“Eurmoda”), le cui origini risalgono nel 1986 in Veneto, tra i principali player italiani nella produzione e nella fornitura di accessori per i brand di alta moda, ha acquisito il 100% del Gruppo Macuz, storica azienda, fondata a Firenze da Marcello e Alma Macuz nel 1952, attiva nella produzione di accessori metallici di altissima qualità. Advisor finanziario dell’operazione Livolsi & Partners S.p.A.

Nell’ottobre 2019 Mindful Capital Partners, società indipendente di private equity, ha rilevato Eurmoda dando vita alla holding Margot S.p.A., con l’obiettivo di creare una piattaforma di eccellenze del comparto, distribuite su tutto il territorio nazionale. Un percorso che ha visto quali tappe fondamentali l’acquisizione di Alce S.r.l., a Valsamoggia (BO), e ABC Morini S.r.l., a Scandicci (FI). Forte di questa nuova acquisizione, Eurmoda mira a raggiungere i €100 milioni di fatturato e a consolidare ulteriormente la propria struttura: dal 1° gennaio 2024, la holding Margot e ABC Morini si fonderanno in Eurmoda, che guiderà così il Gruppo produttivo di accessori per l’alta moda. La famiglia Macuz reinvestirà nel Gruppo e rimarrà attivamente coinvolta nella gestione operativa delle società.

“Questa operazione - afferma Massimo Bersani, partner di Livolsi & Partners S.p.A., che ha partecipato e originato l’operazione in qualità di advisor finanziario, col supporto di Lara Livolsi in relazione agli aspetti legali - consolida la nostra presenza nel settore degli accessori moda di altissima qualità, ribadendo la vicinanza di Livolsi & Partners alle famiglie degli imprenditori; pur in un contesto generale di estrema volatilità le operazioni di M&A portano creazione di valore per gli azionisti e per tutto il sistema, favorendo la crescita e la concentrazione di realtà industriali sempre più importanti.”