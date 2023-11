La Fiera della Sicurezza di Milano ospita un convegno AISS

13 novembre 2023 a

a

a

La Fiera della Sicurezza di Milano, in programma dal 15 al 17 Novembre ospiterà un convegno organizzato da AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria) sull'evoluzione della sicurezza privata in Italia. L'appuntamento è per Mercoledì 15 Novembre alle 14:00 in Sala Expo Padiglione 5.

"Aziende della Sicurezza Privata Italiana: Quali prospettive"? Si pone l'accento sul passaggio del settore da semplici compiti di sorveglianza a una serie di servizi avanzati, cruciali per la difesa da minacce fisiche e digitali. In risposta a una domanda crescente, il mercato della sicurezza ha raggiunto i 2 miliardi di euro, spingendo per l'innovazione nonostante un quadro legislativo inadeguato.

Il convegno esplorerà lo stato attuale del settore, le tendenze future e l'importanza di standard qualitativi come quelli introdotti dalle norme UNI 11926:2023 e UNI 11925:2023. Affronterà anche la necessità di una regolamentazione che supporti la crescita senza compromettere l'etica professionale.

Tra gli Speaker, Claudio Verzola, ex Folgore e Consulente di cybersecurity, Alberto Pagani, Esperto in studi strategici, e Umberto Saccone, ex Controspionaggio del SISMI, offriranno prospettive sul connubio tra sicurezza fisica e digitale e sulle sfide globali. Franco Cecconi discuterà le norme del settore e Luciano Tommaso Ponzi porterà le istanze del settore investigativo mentre gli imprenditori Angelo di Nardo e Giulio Gravina condivideranno le loro visioni imprenditoriali.

Il dibattito mira a dimostrare come il settore possa svilupparsi responsabilmente con interventi concertati del legislatore, con un impatto positivo sulla sicurezza collettiva e l'economia nazionale, e come possa migliorare la collaborazione con la sicurezza pubblica per una protezione più efficace e flessibile.