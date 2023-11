Coldiretti, Italia al vertice per il contrasto all'illecito. Per il presidente Prandini il primato riguarda anche i tabacchi

15 novembre 2023 a

"Il grande lavoro che Coldiretti, insieme a Philip Morris, ma soprattutto il nostro Osservatorio sulle agromafie stanno conducendo in termini di contrasto alla commercializzazione, alla vendita di tutti i prodotti che compongono la filiera agroalimentare pone l'Italia al vertice in termine di Paese rispetto al contrasto dell'illecito. Questo riguarda anche la filiera dei tabacchi dove siamo il Paese che è riuscito a contenere di più la vendita e la commercializzazione dei prodotti contraffatti sui mercati, anche in termini di risposta ai bisogni e alla salute dei cittadini e allo stesso tempo nel generare valore per il sistema produttivo che comunque ci riguarda direttamente". E' quanto ha sostenuto Ettore Prandini, presidente Coldiretti oggi con la presentazione a Roma del "2 Rapporto sul commercio illecito nel settore tabacco e E-Cig" realizzato da Eurispes, in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie e con il contributo di Philip Morris Italia.

"La filiera italiana del tabacco è la più importante d'Europa, e nel caso Philip Morris Italia coinvolge oltre 40.000 persone attive in agricoltura, industria e servizi. Grazie al lavoro delle forze dell'ordine l'Italia rappresenta una best practice anche nella lotta al commercio illecito, che oggi nel nostro Paese registra una delle quote più basse del vecchio continente. La collaborazione pubblico-privato e un monitoraggio costante del fenomeno dell'illecito sono condizioni essenziali per tenere alto il livello di guardia". E' quanto ha dichiarato Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia a margine della presentazione a Roma del "2 Rapporto sul commercio illecito nel settore tabacco e E-Cig" realizzato da Eurispes, in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie e con il contributo di Philip Morris Italia.