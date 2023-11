Menomale, successo per il nuovo album di Maurizio Martinelli

25 novembre 2023 a

Venerdì 24 novembre, dalle ore 21.00, al teatro Sopra c'è Gente, nel cuore di Testaccio, il concerto "Menomale" del cantautore romano Maurizio Martinelli. Compositore, autore, musicista e cantante romano, conduttore di programmi musicali e sportivi in radio e in tv. Attualmente in onda sul canale 14 digitale terrestre con la trasmissione "a casa di amici" in onda dal lunedi al venedi dalle ore 10.00.

Maurizio Martinelli, torna nel cuore della capitale con il nuovo album Menomale, una raccolta di poesie dialettali musicate arrangiate e cantate scritte da Marco Giuli.

Nel nuovo singolo "Menomale", il cantautore esplora il tema dell'amore e del desiderio di vivere la vita nonostante le sfide quotidiane. La canzone, che dà il titolo all'intero album, si distingue per la sua capacità di trasmettere un messaggio di ottimismo e speranza. Attraverso le sue parole e la sua melodia avvolgente, l'artista cattura l'essenza della resilienza umana di fronte agli ostacoli.

"Menomale" diventa così un inno alla forza interiore che ci spinge a superare le difficoltà, celebrando la gioia di vivere nonostante le avversità. Il testo tocca corde emotive profonde, esplorando la natura universale dell'amore e la determinazione a raggiungere la felicità indipendentemente dalle circostanze.

Questo singolo, e l'intero album che lo accompagna, si presenta come un viaggio emozionale che incanta l'ascoltatore, offrendo un'esperienza musicale avvincente e ricca di significato. La capacità del cantautore di coniugare poesia e melodia offre al pubblico un'opportunità di connettersi con la musica a un livello più profondo, trasmettendo un messaggio positivo che risuona con persone di tutte le età e background.

Martinelli, che fin da giovanissimo ha frequentato il mondo della musica, nutrendosi di accordi e note musicali, si esibirà a Roma in un concerto pieno di emozioni, dedicato alla sua città e alle tradizioni.

Martinelli è un artista che ama usare la musica come veicolo, per trasmettere i valori della vita. Sempre vicino al sociale, nel periodo della pandemia ha pubblicato la canzone “Io resto a casa”, il cui ricavato è stato interamente devoluto al Policlinico Umberto I di Roma. Nel 2019 ha vinto il premio Special Award Sociale nell’ambito della Festa del Cinema di Roma con il videoclip sul tema del bullismo “Anima a Brandelli”.

La serata condotta da Giulia, coconduttrice con Martinelli del programma A casa di Amici, Durante la serata,concerto Maurizio Martinelli ha raccontato l 'Amore per la Sua Roma ,per la passione per la musica trasmessa dal suo papa'....e gia all eta di 4 anni suonava il pianoforte. Un concerto presentazione all'insegna della musica e per il "Dialetto Romanesco".

"Sono un compositore, autore, musicista e cantante, conduttore di programmi musicali e sportivi in radio e in tv. Le mie canzoni raccontano il quotidiano, parlano dei sogni realizzati, degli scontri generazionali e dei sentimenti nascosti, della libertà conquistata ma solo apparentemente e l’indifferenza verso i nostri fratelli. Amo usare la musica come veicolo, per trasmettere i valori della vita. Sin da piccolo non riuscivo a stare senza lei, il pianoforte mi ha chiamato subito ed è diventato l’amico del cuore. Menomale è un lavoro nato da un libro di poesie di Marco Giuli: Le stelle e poi nient’altro. Le ho lette e le ho fatte mie stravolgendole quel poco che basta per metterle in musica. L’album è un ringraziamento alla mia città, cantato in parte in dialetto romanesco, ma attualissimo per arrangiamenti musicali e armonie. Tre aggettivi per la tua musica Raffinata, intensa, dolce"