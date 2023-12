Expo 2030, "chissà perché non hanno scelto Roma": il meme virale

01 dicembre 2023 a

C'è chi come l'ambasciatore Massolo ha sollevato qualche sospetto sull'assegnazione dell'Expo 2030 a Riad, con Roma arrivata terza su tre candidati superata anche dalla sudcoreana Busan. Ma molti, tra gli stessi abitanti della Capitale, fanno un ragionamento molto più "terra terra". Aprono la finestra e capiscono perché, forse, il grande progetto cavalcato dal sindaco Pd Roberto Gualtieri si è miseramente schiantato contro la realtà. Da un lato la ricchissima Arabia, proiettata verso un futuro che visto dalla "vecchia" Europa sembra lontano anni luce. Dall'altro la Città eterna: un bel collage diventato un meme virale sui social, con le foto di rifiuti davanti al Colosseo, metropolitana perennemente chiusa, cinghiali a zonzo per l'Urbe e scene di ordinario degrado in pieno giorno. "Non capisco perché abbiano scelto Riyad al posto di Roma per l'Expo", si chiede ironicamente l'autore del post.