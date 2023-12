Dall'antica arte dei mosaici bizantini nasce il presepe Vaticano dell'aula Paolo VI

05 dicembre 2023 a

Orsoni Venezia 1888 partecipa alla realizzazione dei presepi vaticani di Roma, in Piazza San Pietro ed in Sala Nervi Aula Paolo VI, affiancando Fondaco Italia, ideatrice e curatrice del progetto legato alla natività presso la Santa Sede, la prima realizzata con il coinvolgimento di aziende private.

L'unica fornace a fuoco vivo a Venezia – che utilizza le stesse tecniche dal 1888 per produrre mosaici in foglia d'oro 24 carati, ori colorati e smalti in più di 3.500 colori, dai rossi imperiali ai blu Madonna fino ad una gamma che conta più di 120 toni differenti per i colori degli incarnati – ha realizzato le tessere per il presepe in Sala Nervi – in allestimento in questi giorni – che sarà svelato il 9 dicembre: 4,5 mq di smalti di cui il 5% di tessere in foglia d’oro 24 carati.

“La tradizione musiva – spiega Riccardo Bisazza, presidente di Orsoni Venezia 1888 – è uno degli elementi dei luoghi di culto della cristianità, ha giocato un ruolo cruciale nell'arte sacra, trasmettendo la fede attraverso la bellezza visiva e contribuendo a creare luoghi sacri che ispirano la devozione e la contemplazione. Da secoli, i mosaici raccontano in immagini la vita di Gesù e dei Santi: quelli della Natività sono tra i più diffusi al mondo. Roma è un esempio straordinario di questa tradizione, basti pensare al presepe musivo del XIV secolo di Pietro Cavallini Santa Maria in Trastevere, al mosaico della Natività, ispirato al presepe di Arnolfo di Cambio a Santa Maria Maggiore e a quello presente nella Necropoli vaticana che ritrae Gesù come Sol Invictus, forse la prima icona che lega la sua nascita al 25 dicembre.”

“Siamo lieti di tornare a Roma – continua il presidente della fornace veneziana – dove abbiamo già collaborato a un importante restauro della Basilica di San Pietro, e di ritrovare il Santo Padre che, nel 2018, inaugurò a Bucarest la nuova Cattedrale della Salvezza del Popolo per la quale siamo impegnati a realizzare le tessere di mosaico che un team di 70 mosaicisti sta utilizzando per la decorazione dell’interno della cattedrale ortodossa più grande al mondo. Il presepe di San Francesco in Sala Nervi, creato dalle mani sapienti del Maestro mosaicista Alessandro Serena accompagnerà le prossime festività e sarà visto in tutto il mondo durante le dirette dal Vaticano; siamo orgogliosi di aver contribuito al progetto di Fondaco Italia con i mosaici veneziani che testimoniano un’eccellenza Made in Italy unica al mondo”

Il progetto realizzato per l’Aula Paolo VI in Vaticano è una chiara dimostrazione di come la tecnica del mosaico non conosca il trascorrere del tempo e sia capace di restituire, grazie alla brillantezza delle tessere vitree e all’estensione dei toni di colori che la fornace Orsoni produce, il volume dei volti e il chiaro scuro dei panneggi rendendo viva e vibrante questa piccola opera d’arte sacra. Per realizzare il presepe sono state utilizzate tessere di mosaico in smalto (il vetro viene colorato in pasta grazie ad ossidi minerali) e in foglia d’oro 24 carati, le due produzioni che la storica fornace porta avanti da oltre un secolo secondo l’antica tecnica bizantina.