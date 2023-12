Additive Manufacturing: una tecnologia trasversale per innovazioni a tutto campo

14 dicembre 2023 a

Si terrà Martedì 19 Dicembre, dalle 10:00 alle 12:00 presso il Politecnico di Bari, l’incontro del ciclo “Innovation League” dedicato questa volta alle nuove frontiere dell’Additive Manufacturing: una tecnologia pionieristica, che è già il presente di molte e trasversali applicazioni, dallo Spazio all’Automotive, dal Biomedicale all’Oreficeria.

Ospitato presso la Sala Formazione di BINP, l’Innovation Hub dell’Ateneo barese, il convegno vedrà la partecipazione di tutte le realtà coinvolte nello strategico e fondamentale presidio della Stampa 3D. Dagli attori istituzionali e accademici alle principali realtà aziendali, passando ovviamente per la linfa da cui ogni processo innovativo trae origine e spinta: gli Studenti e, in generale, le nuove generazioni. In questo senso, risulta infatti fondamentale il dialogo sinergico e la call for solution fra Giovani in formazione e Top Player industriali, spesso peraltro eccellenze nate e cresciute sul Territorio.

Dopo i saluti del Prof. Francesco Cupertino, Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, la discussione sarà introdotta dal Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, Presidente di BINP – Business Incubator and Open Innovation Hub, nonché dall’On. Giulio Centemero, Membro della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo, Promotore dell’iniziativa.

A seguire le presentazioni delle Aziende, con gli interventi di Paolo Calefati, CEO di Prima Additive; Sante Calefati, CEO di Morphica e Marco Molina, Managing Director Sales and Products di Sitael. Tre esempi aziendali di successo, radicati fortemente sul Territorio ma che hanno reso le loro realtà Player riconosciuti e proiettati a livello internazionale. Modererà l’evento Sara Garino.

Obiettivo del convegno, prima tappa del tour di Innovation League (non a caso calendarizzata in una Regione che a giorni sarà altresì protagonista del G7 a guida italiana) è quello di promuovere e sottolineare il fondamentale valore dell’Innovazione nei processi produttivi, così come nel posizionamento geostrategico del nostro Paese sullo scacchiere globale. All’appuntamento di Bari seguiranno altri eventi nelle principali Università italiane che, grazie anche all’organizzazione e allo svolgimento di hackathon, forniranno costruttivi spunti per affrontare e intercettare in modo collaborativo, efficiente ed efficace le principali e più urgenti sfide delle Politiche pubbliche.