Marco Innocenti Degli entra in Axon come Direttore International Government Affairs 

Axon, leader mondiale nella produzione di dispositivi per la pubblica sicurezza, ha annunciato la nomina di Marco Innocenti Degli a Senior Director - International Government Affairs.

Innocenti Degli guiderà la funzione Government Affairs nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, rafforzando l'impronta internazionale di Axon e la sua forte espansione a livello globale, un mercato in cui l'azienda ha ottenuto risultati significativi negli ultimi anni e dove continuerà a puntare su nuove rilevanti opportunità.

Innocenti Degli ha conseguito una laurea in Relazioni internazionali e due master: quello in Security Studies presso l'Institute for Global Studies e quello in Sicurezza economica, geopolitica e intelligence presso la SIOI. La sua carriera professionale è iniziata con diverse esperienze internazionali, fino ad arrivare nel 2011 in Eni, realtà in cui entra come analista politico per poi ricoprire ruoli di crescente responsabilità all’interno della Direzione Public Affairs. Nel 2018 si trasferisce a Singapore come Senior Advisor Government Affairs per la regione asiatica. Dopo il suo rientro in Italia, nel 2021 assume l’incarico di Head of Public Affairs APAC e MENA Business Support. Entra in Axon all’interno del Dipartimento Legale con il ruolo di Senior Director, International Government Affairs.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Marco nella famiglia Axon", ha dichiarato Isaiah Fields, Chief Legal Officer di Axon. "Siamo certi che la sua esperienza nell’ambito dell’International Government Affairs contribuirà al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati a livello globale".

“Sono entusiasta e lusingato per la fiducia che mi è stata accordata”, ha commentato Marco Innocenti Degli. “Per me è motivo di grande orgoglio e responsabilità entrare a far parte di Axon, il cui obiettivo è migliorare i sistemi di pubblica sicurezza e giustizia in tutto il mondo. Credo fermamente nella mission dell’azienda e nell’impatto positivo che le nostre soluzioni tecnologiche possono avere. Sono pronto a dare il mio contributo al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati in ambito internazionale”.