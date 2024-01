Torino, Circoscrizione 8: consigliera Claudia Amadeo aderisce al gruppo della Lega

15 gennaio 2024 a

Claudia Amadeo, consigliera nella Circoscrizione 8 della lista Torino Bellissima, ha aderito alla Lega. Nella seduta del Consiglio di lunedì 15 gennaio ha formalizzato il passaggio al gruppo consiliare della Lega Salvini Premier, composto da Stefano Delpero (capogruppo) e Gerardo Mancuso, che passa così a tre consiglieri.

“Benvenuta in Lega, Claudia - hanno dichiarato i segretari provinciale e cittadino della Lega Elena Maccanti e Fabio Tassone - siamo orgogliosi di questo nuovo ingresso, risultato di una politica fatta sul territorio e per il territorio che caratterizza i nostri eletti e che continua a far crescere la Lega a Torino e provincia. Questo ci rende ancora più forti e determinati nell’affrontare i prossimi importanti appuntamenti elettorali”.

“Sono onorata di entrare a far parte della Lega - dichiara Claudia Amadeo - una realtà strutturata e fortemente impegnata sul territorio. Ringrazio Paolo Damilano e Torino Bellissima per avermi dato la possibilità di iniziare questo percorso e per questi due anni trascorsi insieme. Proseguirò il mio impegno per la circoscrizione con nuovi stimoli all'interno di quello che, con il mio ingresso, diventerà il gruppo più numeroso dell'opposizione e il secondo di tutto il consiglio”.

“Accogliamo con grande orgoglio e piacere il passaggio della consigliera Amadeo al gruppo delle Lega. La Lega in circoscrizione 8 di Torino vanterà da oggi una squadra ancora più preparata per affrontare al meglio i problemi del nostro territorio. Un passaggio importante che testimonia la grande capacità della Lega di aggregare persone competenti e rispettabili” - hanno aggiunto i consiglieri della Lega in circoscrizione 8 Stefano Delpero e Gerardo Mancuso.