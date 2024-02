SMART WORKING: ITALTEL OTTIENE LA SPECIALIZZAZIONE “CISCO HYBRID WORK FROM OFFICE”

14 febbraio 2024 a

Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology, è tra i primi 4 Gold Integrator partner Cisco in Italia ad aver ottenuto la nuova specializzazione “Cisco Hybrid Work from Office”. Grazie a questo risultato, Italtel può fornire ai clienti soluzioni di lavoro più comode, flessibili, sicure e gestite.

“Con questa specializzazione Italtel è al fianco delle imprese che vogliono intraprendere un percorso innovativo per rendere i propri processi sempre più sostenibili, flessibili e all’avanguardia”, ha dichiarato Giovanni Salerno, Head of Private & Public Sector Business Unit di Italtel. “Il lavoro ibrido rappresenta ormai una realtà su cui è necessario investire per raggiungere gli obiettivi di business offrendo ai dipendenti la miglior esperienza di lavoro possibile, ovunque”. “Nel prossimo quadriennio la trasformazione del lavoro ibrido, dei luoghi e delle tecnologie digitali potrà influire anche sulla sostenibilità e sull’ottimizzazione delle risorse, grazie a una sempre più stretta integrazione tra la gestione intelligente degli edifici, delle infrastrutture e delle applicazioni”.

Negli ultimi tre anni lo smart working, da soluzione imposta dalle circostanze è diventata una modalità più sostenibile, comoda e sempre più richiesta per l’equilibrio vita-lavoro. La transizione verso un modello di lavoro ibrido implica per le organizzazioni di rivedere il concetto di “luogo di lavoro”, che non dipende dal posto in cui si decide di lavorare, ma piuttosto dagli ambienti e dalle tecnologie digitali a disposizione. Oggi il binomio lavoro-spazio non può prescindere da aspetti chiave come flessibilità, sicurezza, efficientamento e comfort.

L’“hybrid work” apre nuove opportunità per gestire la collaborazione in modo più intelligente. La vera sfida è quella di organizzare il lavoro in ufficio in base alla variabile presenza giornaliera dei lavoratori, pensare a come gestire la sicurezza delle applicazioni, sia nel perimetro aziendale che a casa, e di far funzionare al meglio la collaborazione tra chi è a casa e chi è in ufficio, rendendo efficaci e inclusivi i meeting e mettendo a disposizione dei lavoratori i giusti strumenti digitali. Nell’ottica dell’efficientamento energetico e del miglioramento del comfort degli uffici, un ulteriore passo di trasformazione è l’integrare la gestione intelligente degli edifici con le infrastrutture IT di rete e con le applicazioni usate dalle persone.

Secondo i dati della ricerca Cisco Global Hybrid Work Study 2022, solo un dipendente su quattro ritiene che la propria azienda sia pronta per il lavoro ibrido. Tuttavia, tornare al modo di lavorare precedente non rappresenta più un'opzione. Infatti, il 62% dei dipendenti concorda sul fatto che la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo influisca sulla scelta di rimanere o lasciare un lavoro. Inoltre, più di tre quarti degli intervistati (78%) ritiene che il lavoro ibrido e da remoto abbia migliorato tutti gli aspetti del proprio benessere, da quello economico a quello fisico e mentale. E all’incirca lo stesso numero di dipendenti (77%) ritiene che il supporto offerto dalla tecnologia sia prioritario per lavorare con successo da remoto.