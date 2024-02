L'amore secondo la generazione x, i millennials, e la gen z: lo studio

19 febbraio 2024 a

Come vivono l'amore e le relazioni di coppia le Generazione X (i nati fra il 1965 e il 1980), i Millennials (nati fra il 1980 e il 1994) e la Gen Z (nati dal 1995 in avanti)? Ce lo svela un sondaggio di Gleeden, (https://it.gleeden.com), l’app per gli incontri extraconiugali più scaricata in Italia con oltre 2 milioni e mezzo di iscritti (e 11 milioni nel mondo), che ha analizzato i trend e i cambiamenti più significativi nell'approccio alle relazioni da parte delle diverse generazioni.

Ne emerge un quadro variopinto ed interessante, che, sebbene accolga ancora ampiamente l'importanza di relazioni monogame e sancite dall'unione matrimoniale, sottolinea anche l'apertura verso dinamiche relazionali non convenzionali e meno 'restrittive', dove il concetto di tradimento assume altre forme e connotazioni rispetto a quelle tradizionali.

Gleeden fotografa quindi un Paese ancora legato alle proprie tradizioni, ove però - allo stesso tempo - le relazioni stanno seguendo un'evoluzione improntata a una diversa apertura mentale, in linea con le sfide e le opportunità di una società sempre più interconnessa e diversificata.