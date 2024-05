Mediaset, Terra Amara leader assoluta della prima serata

11 maggio 2024 a

Ieri Canale 5 ha vinto la sfida degli ascolti Tv. Grazie a una sapiente programmazione, è riuscita a valorizzare al meglio due prodotti seriali come “Terra amara” ed “Endless love” che hanno raggiunto ascolti eccezionali battendo ogni concorrenza.

“Terra amara” si è confermata leader assoluta della serata con 3.018.000 spettatori e il 18.24% di share. La serie turca, diventata un vero e proprio cult, ha toccato picchi del 22% di share e sfiorato 3.500.000 spettatori.

La serie è sempre amatissima anche dai target più giovani: media del 24.6% di share tra i 15-19enni.

“Terra amara” ha debuttato su Canale 5 il 4 luglio 2022, conquistando rapidamente, sin dai suoi primi episodi trasmessi in day-time, un seguito sempre più vasto ottenendo così una promozione strategica e vincente in prima serata. I numeri sono altissimi: le puntate record. Il gran finale di “Terra amara” andrà in onda venerdì 31 maggio.

A seguire, benissimo anche “Endless Love”, leader della sua fascia. La nuova serie turca, partita pochi mesi fa, ha appassionato 1.726.000 spettatori con una share del 18.73%.