Nastri d'Argento Grandi Serie 2024, ecco i primi vincitori

Sono stati votati dalla stampa specializzata del Sindacato dei giornalisti cinematografici italiani, di cui è presidente Laura Delli Colli, i Nastri d'Argento per le Grandi Serie 2023-24. I primi vincitori: Nastro d'Argento a Sabrina Ferilli per “GLORIA”, una grande interpretazione che segna il suo ritorno in Rai, la regia è di Fausto Brizzi; Nastro d'Argento ad Alessandro Borghi e Adriano Giannini per “SUPERSEX” (Netflix), e a Gabriele Muccino, guest star in “Call my agent- Italia”- seconda stagione e “Vita da Carlo” (Carlo Verdone), seconda stagione Paramount.

Aggiungiamo due giovani di grande talento Leo Gassman per “Franco Califano”, di Alessandro Angelini e Letizia Toni per “Sei nell'anima”, nell'incredibile performance di Gianna Nannini, realizzata Cinzia Th Torrini. La storia di Francesca Archibugi (Rai) con la stupenda Jasmine Trinca, che vede nel cast anche Elio Germano, Valerio Mastrandrea, Asia Argento e Lorenzo Zurzolo. La premiazione domani sera nel Palazzo Reale di Napoli alla presenza dei giornalisti, della direttrice Film Commision di Napoli Titta Fiore, e di Laura Delli Colli, una vera guerriera che ha scommesso e vinto anche questa battaglia, giunta con successo alla quarta edizione. Domenica aggiungeremo a sorpresa i nomi degli altri premiati che ritireranno i Nastri d'Argento.