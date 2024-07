Villa Elites, oltre 1 milione di impressione per il format più divertente di Euro 2024

16 luglio 2024 a

Con la fine del Campionato Europeo di calcio, termina con grande successo l’innovativo format “Villa Elites”, realizzato dall’entertainment hub 2WATCH, che ha visto la partecipazione di famosi YouTuber come: Andrea Fusco, Mirko Fusco, Antonio Fusco in arte “Fius Gamer”, Omar Aamoum in arte “Ohm”, Enrico Lazzarato in arte “Enry Lazza” e Salvatore Marrali in arte “T4tino23” che in totale superano i 7 milioni di seguaci su Youtube.

Per oltre un mese, i sei content creators hanno vissuto e realizzato contenuti esclusivi in una spettacolare location condividendo ogni momento con i loro fan attraverso video, live streaming e post sui principali social. La combinazione di esperienze immersive e narrazioni coinvolgenti ha superato tutte le aspettative di engagement, risultato raggiunto grazie anche alla partecipazione di alcuni ospiti come Giada Sabellico in arte Giadas e Giovanni Visione in arte Super Allan. Il gruppo di creators ha realizzato oltre 150 contenuti ed ha totalizzato oltre 1 milione di impression raggiungendo un target eterogeneo.

L’intera attività è stata supportata da Quigioco News, sito di news, approfondimenti e curiosità sul mondo dello sport e APay E-wallet, app per servizi di pagamento e ricarica.

“Un incontro perfetto – dichiara Raffaele Gnazzi, CEO di ADMIRAL Pay - tra il mondo dello sport e il nostro APay E-wallet che garantisce agli appassionati una gestione del proprio denaro facile, veloce e sicura. Gli Europei rappresentano un momento di grande richiamo per il pubblico sportivo, il target a cui il nostro Istituto di Pagamento ADMIRAL Pay vuole garantire, attraverso l’App, una totale trasparenza nell’amministrazione delle proprie transazioni, anche di quelle legate al proprio intrattenimento, in piena compliance con la normativa vigente”.

Il format ha mostrato diversi momenti dedicati a sfide e pronostici sul Campionato Europeo come la “Euro Challenge” in cui i talenti hanno rappresentato diverse nazionali europee, sfidandosi in prove calcistiche, quiz e altre attività; non sono mancate analisi delle partite ed accesi dibattiti calcistici sulle performance della Nazionale Italiana e dei loro avversari.

“Innovare e intrattenere in maniera innovativa è la mission di Quigioco News e posso dire che, grazie a Villa Elites, anche questa volta ci siamo riusciti! – dichiara Dante Cataldi, Quigioco Online Sales Manager - Collaborare con realtà giovani e virtuose nel mondo dei social ci permette di creare intrattenimento con un approccio innovativo e divertente. Grazie a 2WATCH abbiamo raggiunto un vasto pubblico altamente eterogeneo tramite i social, raggiungendo gli appassionati di calcio e di sport e diffondendo il portale Quigioco News, il sito di informazione e pronostici sportivi del brand Quigioco. Chi ancora non conosce Quigioco News ne sentirà parlare presto: abbiamo tanti nuovi progetti all’orizzonte”.

La strategia di 2WATCH di unire innovazione, tecnologia e intrattenimento ha dimostrato di essere vincente, ridefinendo il modo in cui le nuove generazioni vivono e interagiscono con eventi sportivi di grande portata.