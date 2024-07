Animali, Morando (pet food) lancia lo spot contro l'abbandono

23 luglio 2024 a

Lo scorso anno sono stati registrati oltre 50.000 abbandoni di cani e gatti in tutta Italia, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente; le regioni più colpite sono state la Sicilia, la Campania, la Puglia e la Lombardia (fonte ENPA Ente Nazionale per la Protezione degli Animali e LNDC Lega Nazionale per la Difesa del Cane). Inoltre secondo il Ministero della Salute, sono stati 67.567 gli ingressi nei canili sanitari e 22.040 quelli in canili rifugio).

Nonostante negli ultimi anni il controllo del randagismo sia sensibilmente aumentato, facendo registrare anche una diminuzione degli animali randagi sul territorio, i cani abbandonati continuano ad alimentare la popolazione vagante, specie durante l’estate.

"Noi della Morando (pet food) amiamo gli animali e nutrirli correttamente è il nostro modo per dimostrarlo. Per cercare di arginare il grave fenomeno dell’abbandono a luglio e agosto, insieme alla nostra Famiglia, abbiamo deciso di lanciare sulle principali piattaforme social e su diverse testate nazionali e di settore una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei nostri amici a quattro zampe, veri e propri membri di molte famiglie italiane. Il Governo ha agito doverosamente inasprendo le pene per chi abbandona gli animali, ma anche noi imprenditori del settore desideriamo portare il nostro piccolo contributo per aumentare la sensibilità di tutti coloro abbiano in famiglia un cane o un gatto. Il nostro appello è di portarli con noi in vacanza, beneficiando di una sempre maggior offerta di servizi pet friendly sul territorio", è il commento univoco di Laura e Franco Morando, rappresentanti della terza generazione della Famiglia Morando, presentando la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali domestici. Il video di 15" racconta scene di vita famigliari insieme al proprio amato pet, trasmettendo un messaggio valoriale e sociale: “Noi amiamo gli animali, perché ci rendono persone migliori. E nutrirli è il nostro modo per dimostrarglielo. Amiamo gli animali. Anche in vacanza, portali con te. #nonabbandonarli - Morando: la Storia del pet food in Italia”.

Lo spot di Morando contro l'abbandono degli animali

Il Gruppo Morando, tra i leader in Italia nella produzione di alimenti per cani, gatti e cavalli, con importante diversificazione di business anche nel settore vitivinicolo ed immobiliare, nel 2023 ha registrato un fatturato di oltre 220 milioni di euro, con un’importante crescita a doppia cifra (+12%) rispetto al 2022. La Famiglia Morando crede fermamente nella continua ricerca per il benessere dei nostri amici a 4 zampe, e supporta tale missione con significativi investimenti in innovazione tecnologica e ricerca & sviluppo, senza mai condurre test sugli animali.