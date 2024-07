Eolo, continua la crescita: fatturato oltre i 235 milioni e marginalità al 55,9%

26 luglio 2024 a

Il Consiglio di Amministrazione di EOLO, Società Benefit leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA - fixed wireless access - ha approvato i dati relativi all’anno fiscale 2023-24, che si è chiuso alla fine di marzo 2024.

Nell’ultimo esercizio, EOLO ha realizzato un fatturato pari a 235,1 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto al precedente esercizio, mentre l’Adjusted EBITDA è a quota 131,4 milioni. Questi dati, assieme all’importante riscontro avuto dalle marginalità pari al 55,9%, confermano la costante crescita della società rafforzandone ulteriormente il ruolo nel settore delle TLC.

Continuano a crescere anche i clienti, che superano quota 675.000, in rialzo del 5,4% su base annua.

“Meno di un anno fa abbiamo riorganizzato l’azienda mettendo un forte accento sulla centralità del cliente a 360 gradi. Al riguardo le principali leve distintive della nostra offerta sono da sempre l’eccellenza tecnologica e l’impegno a fornire al nostro cliente un’esperienza di qualità sin dal primo contatto con l’azienda. I risultati di questo anno fiscale confermano che agire su queste direttrici ha pagato” commenta Guido Garrone, Amministratore Delegato di EOLO, “Oggi siamo sempre più il punto di riferimento della rete FWA in Italia, indispensabile per il contrasto a digital divide e digital speed divide in tutto il Paese”.

EOLO vede in crescita la propria quota di mercato sul totale degli accessi alla banda ultralarga, pari al 3,5%, e consolida la propria posizione di leadership per quanto riguarda la tecnologia FWA, che la vede come primo operatore nel Paese sfiorando il 31% sul totale di questo segmento (dati osservatorio AGCOM).

I risultati raggiunti da EOLO hanno visto importanti riconoscimenti anche presso gli altri operatori del mercato delle telecomunicazioni. Nell’aprile 2024, EOLO ha siglato un accordo con Fastweb che permette alla realtà leader dell’FWA di sfruttare le frequenze a 26 GHz per migliorare ulteriormente la connettività offerta ai propri clienti. Questo porterà a un miglioramento delle prestazioni della rete FWA, che potrà arrivare fino a 1 Gbps in download, velocità paragonabile a quella in fibra performante nei principali centri urbani.

About EOLO

EOLO è un operatore nazionale di telecomunicazioni, leader nel campo della banda ultra-larga wireless (FWA) per il mercato residenziale e delle imprese. Garantisce un accesso di qualità alla Banda Ultra Larga con un focus sulle aree caratterizzate dal digital divide. È Società Benefit e la prima azienda di telecomunicazioni italiana ad aver ottenuto la certificazione B Corp. Copre oltre 6.900 comuni grazie a più di 4.100 BTS (ripetitori radio). Connette oltre 1,6 milioni di persone e 116.000 tra imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti. EOLO conta su una rete di oltre 17.000 addetti fra collaboratori, installatori tecnici e partner commerciali sul territorio.