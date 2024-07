Jessica Michel e Leonardo Maria Del Vecchio, è finita o no? Il mistero del video cancellato

26 luglio 2024 a

Tra Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Michel è finita oppure no? A giudicare da una story pubblicata dalla modella qualche ora fa sì, con la ragazza che accusava esplicitamente il figlio del patron di Luxottica di averla addirittura picchiata. Una denuncia su cui aleggia un bel po' di mistero: il video è stato tolto dalla stessa Jessica molto velocemente, e lo stesso ha fatto Dagospia che per prima aveva pubblicato il breve filmato con la ragazza in lacrime che mostrava una ferita alla testa

Sempre su Instagram della Michel è poi comparsa un'altra storia, con cui lei e Del Vecchio Junior, che solo un anno fa avevano annunciato le loro prossime nozze, si scusano con i follower. "Leo e io ci scusiamo per tutti coloro che siano stati coinvolti nella storia di ieri. A volte una famiglia può avere i suoi litigi ma questi non dovrebbero mai essere resi pubblici. Questa volta chiediamo di rispettare la nostra privacy. Non starei mai con un uomo violento, cosa che Leonardo Del Vecchio non è. Ritiro le mie parole, dettate dalla rabbia e non veritiere. E ritiro quello che ho detto su un ragazzo che per me sarà sempre un compagno e una persona di famiglia".